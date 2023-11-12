Макдэвид остался без очков в 3 матчах подряд впервые с января 2022 года. У него 0+2 в 6 играх после травмы
Коннор Макдэвид остался без очков в 3 матчах подряд впервые с января 2022 года.
Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).
У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 11 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 4».
После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» провел 6 игр и набрал в них 2 (0+2) балла.
2. Рекорда не будет
3. Весит 100кг
4. Меньше с Бузовой надо было тусить
13 Питтсбург 13 14
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