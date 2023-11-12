Макдэвид остался без очков в 3 матчах подряд впервые с января 2022 года. У него 0+2 в 6 играх после травмы

Коннор Макдэвид остался без очков в 3 матчах подряд впервые с января 2022 года.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против « » (4:1).

У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 11 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 4».

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» провел 6 игр и набрал в них 2 (0+2) балла.