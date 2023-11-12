Макдэвид остался без очков в 3 матчах подряд впервые с января 2022 года. У него 0+2 в 6 играх после травмы

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Сиэтл Хоккей

Коннор Макдэвид остался без очков в 3 матчах подряд впервые с января 2022 года.

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 11 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 4». 

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» провел 6 игр и набрал в них 2 (0+2) балла.

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30 комментариев

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Владислав Харламов
1. Сдулся
2. Рекорда не будет
3. Весит 100кг
4. Меньше с Бузовой надо было тусить
+33
-6
+27
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raspisanie77
Травма копеечная, пропустил всего ничего, но теперь весь сезон будут орать, что играл с травмой. Как Буч после травмы умудряется трики делать, при этом 2 РК и убегает от Макара и Ранты как от стоящих.
+23
-3
+20
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ЭЮЯ
Ответ Ivan Sergeev
Как только бегунку не дают разбежаться и начинают плотно играть, он куда-то сразу исчезает.
А что будет после 30, когда и ноги просядут, вообще мрак.
+15
-4
+11
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Kuryanin
Меньше с Аврил Лавин нужно было тусоваться.
+11
-4
+7
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Evgeny Trifonov
а ещё у его клуба в котором он капитан очков меньше в 2!!! раза чем у "кризисного" Вашингтона с "толстым" Овечкиным. Но на дно франшизу тянет Ови, не перепутай
+9
-2
+7
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Сивуч
Ответ Ivan Sergeev
Да я еще пару лет назад говорил, как только он потеряет скорость, то просто станет неинтересен, обыграть один в один он не может, это не Кучеров или Панарин.
Да об этом не только ты один писал. Но обычно такие комментарии минусуют. Хотя козырь Мака виден хорошо. Это скорость. Ни щелчка нормального не имеет, ни кистевого шикарного. Но при этом очень подвижный и потрясающе катается. Он очень крут, да. Но это пока есть скорость и нет серьезных травм. А эти факторы еще дадут о себе знать.
+10
-3
+7
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Ivan Sergeev
Ответ Фанат спорта01
он и по игре никакой или просто не везёт?
Как только бегунку не дают разбежаться и начинают плотно играть, он куда-то сразу исчезает.
+14
-8
+6
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raspisanie77
Ответ ЭЮЯ
А что будет после 30, когда и ноги просядут, вообще мрак.
Ясно что будет, это не ДжоПа или Кросби, после 30 резко сдавать будет.
+6
-1
+5
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Дмитрий Дашковский
Маккиннон, МАК Дэвид, драйзайтль, Макар плохо сезон начали
+3
0
+3
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pizzatcarizza
Ответ Владислав Харламов
1. Сдулся 2. Рекорда не будет 3. Весит 100кг 4. Меньше с Бузовой надо было тусить
5.Скоро в Канадскую Думу
+3
0
+3
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Andy93
Ответ Дмитрий Дашковский
Маккиннон, МАК Дэвид, драйзайтль, Макар плохо сезон начали
Берегут силы к ЧМ-2024
+3
0
+3
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Саркастичный Чел
Ответ Владислав Харламов
1. Сдулся 2. Рекорда не будет 3. Весит 100кг 4. Меньше с Бузовой надо было тусить
5. стареет
+2
0
+2
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Фанат спорта01
он и по игре никакой или просто не везёт?
+2
0
+2
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Maxim Shumov
Ответ Andy93
Пока Саша Овечкин и клуб свой тащит лучше некствана и в личной статистике опережает. Респект ветерану!
Саша вообще тащит. Из 4 шайб - 2 в пустые, еле двигается. Ну, у вас в этом плане другая реальность
+7
-5
+2
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Andy93
Ответ Maxim Shumov
Саша вообще тащит. Из 4 шайб - 2 в пустые, еле двигается. Ну, у вас в этом плане другая реальность
7 Вашингтон 13 16
13 Питтсбург 13 14

Голы Овечкина > Привозы Карлсона
+2
0
+2
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Gilonjon862
Не понимаю только зачем его так гоняют если есть проблемы со здоровьем? По 22 минуты в среднем, только Нурсу уступает по игровому времени. Могли бы и поберечь немного
+2
0
+2
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Комнатный олень
Откуда столько гомна в отношении лучшего игрока лиги последних 5 лет?
+9
-7
+2
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el shaarawy92
слабенько. такими темпами скоро поедет в КХЛ доигрывать
+3
-1
+2
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Ivan Sergeev
Ответ ЭЮЯ
А что будет после 30, когда и ноги просядут, вообще мрак.
Да я еще пару лет назад говорил, как только он потеряет скорость, то просто станет неинтересен, обыграть один в один он не может, это не Кучеров или Панарин.
+7
-6
+1
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sd4fmwrvz8
Он играет просто не в системе мужики ему нужно к хорошему учителю Йозе,перезагрузить и оживить махом 😁😂
+1
0
+1
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t0ni12
Ответ Сивуч
А че, он с ней тусуется?
Селин Дион и Шанайя Твейн староваты уже для тусовок. А больше и не с кем в Канаде.
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Kuryanin
Ответ Сивуч
А че, он с ней тусуется?
А какая разница?
0
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Сивуч
Ответ Kuryanin
Меньше с Аврил Лавин нужно было тусоваться.
А че, он с ней тусуется?
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Kuryanin
Ответ Владислав Харламов
1. Сдулся 2. Рекорда не будет 3. Весит 100кг 4. Меньше с Бузовой надо было тусить
Сдулся трюдотимовец
0
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Док163
А по факту - очень бережется. Видимо либо не долечился, либо сильная боязнь серьезной травмы.
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