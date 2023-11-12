«Эдмонтон» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Сиэтл». Хайман сделал хет-трик за 9 минут в 1-м периоде
«Эдмонтон» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Сиэтл».
«Ойлерс» победили «Кракена» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Джея Вудкрофта набрала 7 очков в 13 играх и занимает предпоследнее место в НХЛ, опережая лишь «Сан-Хосе» (5 очков в 14 играх).
Первой звездой матча сегодня был признан форвард канадского клуба Зак Хайман. В первом периоде он сделал хет-трик, забросив 3 шайбы подряд и уложившись в 8:44 игрового времени.
Форварды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остались без очков.
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