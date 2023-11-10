«Эдмонтон» не уволит Вудкрофта – тренер будет работать в матче с «Сиэтлом». Но выводы возможны после выездной серии

Джей Вудкрофт продолжит тренировать «Эдмонтон».

Канадский клуб проиграл «Сан-Хосе» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

Команда уступила в 10 из 12 игр в нынешнем сезоне. Также команда проиграла четыре матча подряд.

Тем не менее ожидается, что главный тренер « » продолжит работу и будет находиться на скамейке команды в предстоящем матче против « ».

Также отмечается, что в клубе оценят выступление команды после выездной серии, которая завершится после игры против «Сиэтла».

«Эдмонтон» набрал 5 очков в 12 матчах и находится на 15-м месте в таблице Западной конференции.