«Эдмонтон» не уволит Вудкрофта – тренер будет работать в матче с «Сиэтлом». Но выводы возможны после выездной серии

Теги Эдмонтон НХЛ Сиэтл Джей Вудкрофт Хоккей

Джей Вудкрофт продолжит тренировать «Эдмонтон».

Канадский клуб проиграл «Сан-Хосе» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда уступила в 10 из 12 игр в нынешнем сезоне. Также команда проиграла четыре матча подряд.

Тем не менее ожидается, что главный тренер «Эдмонтона» Вудкрофт продолжит работу и будет находиться на скамейке команды в предстоящем матче против «Сиэтла».

Также отмечается, что в клубе оценят выступление команды после выездной серии, которая завершится после игры против «Сиэтла».

«Эдмонтон» набрал 5 очков в 12 матчах и находится на 15-м месте в таблице Западной конференции.

3 комментария

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Евгений - 79
Хочется пошутить про финского тренера СКА и новую систему для Дэдмонтона. Но как то неуместно.
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