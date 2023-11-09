Коннор Макдэвид: «Я играю недостаточно хорошо. Чувствую себя достаточно здоровым, чтобы выходить на лед. Я должен стать лучше»

Теги травмы Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид выразил недовольство своей игрой.

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», нападающий провел 4 игры и набрал в них 2 (0+2) балла.

«Я чувствую себя достаточно здоровым, чтобы выходить на лед. Я должен стать лучше.

Я должен вносить свой вклад и играть в ту игру, в которую я могу играть.

Очевидно, я являюсь важной частью группы и играю недостаточно хорошо», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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15 комментариев

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ovi1000
Макдевид занялся самокритикой перед матчем с Сан-Хосе))умно)
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curdboy
Ответ ovi1000
Макдевид занялся самокритикой перед матчем с Сан-Хосе))умно)
не иначе как 5+5 наберёт)
+4
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+3
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hhlg
Эх, Конор, нужно было летом тренироваться, а не в канадское караоке ходить.
+2
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See what
Чувствуется травма, чувствуется, до неё он был волшебным и фантастическим, а стал просто лучшим и выдающимся.
+3
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ovi1000
Ответ curdboy
не иначе как 5+5 наберёт)
Ну да,4 матча в сезоне с Сан-Хосе 40 очко)великий блин) а если не пойдет все можно свалить на на Нёрса или Кембела,а да на Кембэла уже нельзя))
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Биомеханоид
Есть немного. Другое дело, что где остальные все.
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Кино Музыка
Забей, Коннор. Все дело в консерватории.
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йозе марино
мы дожили до неудачной игры Макди в регулярке))
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See what
Ответ Don_Krebs
Настолько лучший, что без очков откатывает матчи. Если травмирован, надо полностью долечиваться, а не геройствовать, выходя на лед не готовым. А уж если выходит, то не надо оправдывать его травмой.
Коннор не о своей статистике думает, а о том как команде помочь, без него вообще ужас, что творится
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Фанат спорта01
Ответ See what
Коннор не о своей статистике думает, а о том как команде помочь, без него вообще ужас, что творится
С ним ситуация тоже не Айс.
сам Конор набрал только 4очка в равных составах за 9игр.
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Игрок системы Йозе
Ответ йозе марино
мы дожили до неудачной игры Макди в регулярке))
Система все исправит, тренер.
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йозе марино
Ответ Игрок системы Йозе
Система все исправит, тренер.
ого, шикарный ник))
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Игрок системы Йозе
Ответ йозе марино
ого, шикарный ник))
Мы стараемся на льду и вне его, Тренер)
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йозе марино
Ответ Игрок системы Йозе
Мы стараемся на льду и вне его, Тренер)
главное без шрамов на всю жизнь)
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