Коннор Макдэвид: «Я играю недостаточно хорошо. Чувствую себя достаточно здоровым, чтобы выходить на лед. Я должен стать лучше»
Коннор Макдэвид выразил недовольство своей игрой.
После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», нападающий провел 4 игры и набрал в них 2 (0+2) балла.
«Я чувствую себя достаточно здоровым, чтобы выходить на лед. Я должен стать лучше.
Я должен вносить свой вклад и играть в ту игру, в которую я могу играть.
Очевидно, я являюсь важной частью группы и играю недостаточно хорошо», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
сам Конор набрал только 4очка в равных составах за 9игр.