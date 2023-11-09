Коннор Макдэвид: «Я играю недостаточно хорошо. Чувствую себя достаточно здоровым, чтобы выходить на лед. Я должен стать лучше»

Коннор Макдэвид выразил недовольство своей игрой.

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», нападающий провел 4 игры и набрал в них 2 (0+2) балла.

«Я чувствую себя достаточно здоровым, чтобы выходить на лед. Я должен стать лучше.

Я должен вносить свой вклад и играть в ту игру, в которую я могу играть.

Очевидно, я являюсь важной частью группы и играю недостаточно хорошо», – сказал капитан « » .