Макдэвид остался без очков в 3 из 4 последних матчей. У капитана «Эдмонтона» 0+2 в 5 играх после травмы

Теги Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид остался без очков в 3 из 4 последних матчей.

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:3).

У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 10 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 4». 

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» провел 5 игр и набрал в них 2 (0+2) балла.

Его партнер Леон Драйзайтль сегодня отметился результативной передачей. Всего в сезоне у него 15 (5+10) баллов в 12 играх.

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22 комментария

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electrofood
Тренироваться нужно было , а не с Бузовой тусить
+37
-7
+30
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Daniel
Есть ощущение, что все равно в итоге за Арт Росс будет бороться
+12
-2
+10
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Владислав Харламов
Ну все, сдулся.. рекорд Гретцки устоял
+10
-3
+7
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Павел Сергеевич
Логика: ребят, прошлый плей-офф показал, что у нас нет глубины состава. Два человека просто не могут тащить команду весь сезон
Менеджеры нефтяников: а давайте ка ли избавимся от пары-тройки игроков и никого толкового больше не купим?
Здравый смысл: ребята, я ухожу...
+10
-4
+6
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Александр Балабанов
Ответ lokoYar
МакДИ претендовал на рекорд какой то?
По числу "Арт Россов" вполне можно записать в претенденты (5, рекорд - 10)
+5
0
+5
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lokoYar
Ответ Владислав Харламов
Ну все, сдулся.. рекорд Гретцки устоял
МакДИ претендовал на рекорд какой то?
+7
-2
+5
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lokoYar
Он с Овечкиным поспорил)
+3
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Red A.
Судя по всемуб форсировали возвращение после травмы ибо результаты команды аховые. И как результат, играет по-прежнему травмированным а результаты команды еще хуже.
+6
-3
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Bombanero
Мораль: не ходите на работу недолечившись)
+3
0
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Maths Tutors
Ответ selso99
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куда ему до тебя
+3
-1
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jigga
Свою сотку очков наберет все же
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ЭЮЯ
Ответ Daniel
Есть ощущение, что все равно в итоге за Арт Росс будет бороться
Т.е. уже нет ощущения, что выиграет, а просто будет бороться? Ну ладно.
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titov-and-trubach
Ответ electrofood
Тренироваться нужно было , а не с Бузовой тусить
Вся команда вынуждена играть на статку Макди, а у него 2 очка в 5 играх
Только и может набирать очки в большинстве
Кубков нет, никакого наследия!!!

Что там еще Овечкину постоянно пишут?
+5
-4
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ovi1000
Почитал коменты,)о мертвом либо ничего,либо хорошо).Толи дело про Овечкина,сразу чувствуется живой организм!)
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TOEWS
У Макди поинт за игру . Местные уже записали его в пустое место:)
Забавно:)
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Maxim Shumov
Фанаты фаната Бузовой найдут хоть какую-то отдушину))
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Артём Кочешев
все по делу, хоккей не обманешь
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lokoYar
Ответ Александр Балабанов
По числу "Арт Россов" вполне можно записать в претенденты (5, рекорд - 10)
Ну не,на одном большинстве не вывезет,а глубины в команде нет.
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lokoYar
Да и Маслята лидеры,но это не точно
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