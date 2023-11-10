Макдэвид остался без очков в 3 из 4 последних матчей. У капитана «Эдмонтона» 0+2 в 5 играх после травмы

Коннор Макдэвид остался без очков в 3 из 4 последних матчей.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против « » (2:3).

У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 10 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 4».

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» провел 5 игр и набрал в них 2 (0+2) балла.

Его партнер сегодня отметился результативной передачей. Всего в сезоне у него 15 (5+10) баллов в 12 играх.