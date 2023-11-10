Макдэвид остался без очков в 3 из 4 последних матчей. У капитана «Эдмонтона» 0+2 в 5 играх после травмы
Коннор Макдэвид остался без очков в 3 из 4 последних матчей.
Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:3).
У 26-летнего канадца 10 (2+8) очков в 10 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 4».
После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» провел 5 игр и набрал в них 2 (0+2) балла.
Его партнер Леон Драйзайтль сегодня отметился результативной передачей. Всего в сезоне у него 15 (5+10) баллов в 12 играх.
Менеджеры нефтяников: а давайте ка ли избавимся от пары-тройки игроков и никого толкового больше не купим?
Здравый смысл: ребята, я ухожу...
Только и может набирать очки в большинстве
Кубков нет, никакого наследия!!!
Что там еще Овечкину постоянно пишут?
Забавно:)