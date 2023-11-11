Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Такое бывает, он же не робот. Его прорвет в ближайшее время. 9 набранных очков – достойный результат на данном этапе чемпионата»

Александр Кожевников высказался о результативности Александра Овечкина.

Нападающий забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру. Он не забивает 6 матчей подряд. Всего он набрал 9 (2+7) очков в 12 играх сезона.

«Такое порой бывает, Александр же не робот. И сейчас все соперники уделяют ему больше внимания, настрой на него запредельный и все пытаются не дать ему забить.

Но я думаю, что в ближайшее время его прорвет, он должен разыграться. И надо отметить, что в команде ведь сейчас идет определенная перестройка.

И девять набранных очков – это вполне достойный результат на данном этапе чемпионата . Но мы же не знаем, что происходит внутри команды. Возможно, в каких-то моментах Александру и не везет. Будем ждать от него улучшения игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион .