Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Такое бывает, он же не робот. Его прорвет в ближайшее время. 9 набранных очков – достойный результат на данном этапе чемпионата»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о результативности Александра Овечкина.

Нападающий забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру. Он не забивает 6 матчей подряд. Всего он набрал 9 (2+7) очков в 12 играх сезона.

«Такое порой бывает, Александр же не робот. И сейчас все соперники уделяют ему больше внимания, настрой на него запредельный и все пытаются не дать ему забить.

Но я думаю, что в ближайшее время его прорвет, он должен разыграться. И надо отметить, что в команде ведь сейчас идет определенная перестройка.

И девять набранных Овечкиным очков – это вполне достойный результат на данном этапе чемпионата НХЛ. Но мы же не знаем, что происходит внутри команды. Возможно, в каких-то моментах Александру и не везет. Будем ждать от него улучшения игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев

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Maxim Shumov
Хоть и сильно не люблю Овечкина, но даже мне местами его чутка жалко становится. Зачем все это? Смех после каждого матча, стоит по 5 минут в большинстве с таким конским контрактом и ничего не может, еле катается, падает. Нужен ли рекорд такой ценой? Ну допустим, сезона за 2-3 он чудом наковыряет в ПП и в пустые и обойдет Грецки. Только вот за это время он героем мемов и крылатых фраз станет, да уже стал. Зачем это нужно? Его фаны не перестали бы уважать и за 800 шайб. А так - после каждой игры всеобщий угар и отовсюду речи про то, как его сейчас прорвет. К сезону вообще не подготовился. Дичь какая-то происходит, смех-смехом.
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личные рекорды это не хоккей
прорывает только понос,шайбы забрасывают в результате большой работы целого звена а не когда один с котлетами в животе на точке а остальные пашут,хотя наверное Кожевников и имеет в виду что надо сделать клизму чтобы прорвало и облегчился
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Kaban
Ответ Maxim Shumov
Хоть и сильно не люблю Овечкина, но даже мне местами его чутка жалко становится. Зачем все это? Смех после каждого матча, стоит по 5 минут в большинстве с таким конским контрактом и ничего не может, еле катается, падает. Нужен ли рекорд такой ценой? Ну допустим, сезона за 2-3 он чудом наковыряет в ПП и в пустые и обойдет Грецки. Только вот за это время он героем мемов и крылатых фраз станет, да уже стал. Зачем это нужно? Его фаны не перестали бы уважать и за 800 шайб. А так - после каждой игры всеобщий угар и отовсюду речи про то, как его сейчас прорвет. К сезону вообще не подготовился. Дичь какая-то происходит, смех-смехом.
Да, нужен ли рекорд такой ценой, когда ты потихоньку становишься посмешищем?
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Maxim Shumov
Которые раз за сегодня его уже скоро прорвёт? Третий?
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ARAMIS777
"Ты не робот,но для меня..."(с) А.Кожевников
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_Абырвалг_
И добавил : "Я поднимаю стакан , чтоб его прорвало" ! )))
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Башмак Нирванов
Ответ Maxim Shumov
Хоть и сильно не люблю Овечкина, но даже мне местами его чутка жалко становится. Зачем все это? Смех после каждого матча, стоит по 5 минут в большинстве с таким конским контрактом и ничего не может, еле катается, падает. Нужен ли рекорд такой ценой? Ну допустим, сезона за 2-3 он чудом наковыряет в ПП и в пустые и обойдет Грецки. Только вот за это время он героем мемов и крылатых фраз станет, да уже стал. Зачем это нужно? Его фаны не перестали бы уважать и за 800 шайб. А так - после каждой игры всеобщий угар и отовсюду речи про то, как его сейчас прорвет. К сезону вообще не подготовился. Дичь какая-то происходит, смех-смехом.
Первый толковый коммент по вопросу...
Одобрямс!
+3
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Maxim Shumov
Ответ Radik_2.0
вот вас прорывает конечно под каждой новостью про Ови. саня у вас в детском саду горшок отбирал что ли?
Да, было дело
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Arthur Ugly
Гикнулся Безенчук
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