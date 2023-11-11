Овечкин дважды упал на лед в игре с «Нью-Джерси», пытаясь применить силовые приемы против Смита и Майера
Александр Овечкин дважды упал на лед, пытаясь совершить хиты в игре с «Девилс».
В третьем периоде капитан «Вашингтона» оказался на льду в двух эпизодах, после попыток применить силовые приемы против защитника Брендана Смита и форварда Тимо Майера.
Всего Александр Овечкин совершил 3 хита в игре с «Нью-Джерси» (4:2). В этом матче он также сделал результативную передачу.
Всего в 12 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 9 (2+7) баллов.
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Явно с физикой все не так
Эх, дед(