Овечкин дважды упал на лед в игре с «Нью-Джерси», пытаясь применить силовые приемы против Смита и Майера

Александр Овечкин дважды упал на лед, пытаясь совершить хиты в игре с «Девилс».

В третьем периоде капитан « » оказался на льду в двух эпизодах, после попыток применить силовые приемы против защитника Брендана Смита и форварда Тимо Майера.

Всего Александр Овечкин совершил 3 хита в игре с « » (4:2). В этом матче он также сделал результативную передачу.

Всего в 12 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 9 (2+7) баллов.

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