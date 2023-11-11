Овечкин дважды упал на лед в игре с «Нью-Джерси», пытаясь применить силовые приемы против Смита и Майера

Теги Нью-Джерси Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Брендан Смит Тимо Майер Хоккей

Александр Овечкин дважды упал на лед, пытаясь совершить хиты в игре с «Девилс».

В третьем периоде капитан «Вашингтона» оказался на льду в двух эпизодах, после попыток применить силовые приемы против защитника Брендана Смита и форварда Тимо Майера.

Всего Александр Овечкин совершил 3 хита в игре с «Нью-Джерси» (4:2). В этом матче он также сделал результативную передачу.

Всего в 12 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 9 (2+7) баллов.

Кузнецов впервые за 8 месяцев оформил дубль в НХЛ: Овечкин ему ассистировал, но сам опять без гола

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Никонов
Falling star
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Балиннн, ну что с ним стало, это прямо карета и тыква…
Явно с физикой все не так
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kaban
Ответ El Cazador
Комментарий скрыт
Жестко. Чем болеешь?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Духу теперь можно считать, сколько раз Саша упал
+22
-16
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem klishin
падение Овечкина
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PVF
Новость ни о чем. Упал и что тут такого
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newyork13
Мы видели его восхождение и его прайм, настало время увидеть как он падает(((
Эх, дед(
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Как же это все смешно))) рекордсмен блин
+21
-18
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
Сколько падений до Гретцки?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
осетов - пилот болида смерти
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Из 11 каментов аж три наdристал моксимка шумов😆
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
exzi-i
Ответ Maxim Shumov
Как же это все смешно))) рекордсмен блин
Оборжаться можно, у спортсмена ужасный старт сезона, а тут еще и упал, скоро пальчик покажет, тебя наверно наизнанку вывернет.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
В показанном эпизоде что хоккеисты Нью-Джерси, что Вашингтона будто с гирями на ногах едут. И те и другие как-то не торопясь, словно на тренировочке раскатываются. И на этом фоне как-то несолидно для Ови отлетать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergant_St
Ты сам не свой, когда голоден))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Да бросьте обсасывать игровой момент! Овечкин на свой пьедестал всё-равно взойдёт. И в тот самый момент каждый из вас вспомнит, что Саня русский, воспитанник "Динамо", свой парень! И вы будете гордиться им! Вот увидите!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Пинающий Достоинства
Балиннн, ну что с ним стало, это прямо карета и тыква… Явно с физикой все не так
Кто смотрит Вашингтон, говорят он очень тяжелый. Скорость не та, бросочков открытых тоже нет. А играл он всегда на физике.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cuore Sportivo
ахахахаххаха как мешок с этим самым)))
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Ответ Kaban
Жестко. Чем болеешь?
У него это с рождения. Диагноза нет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Cazador
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Евгений Исаев
У него это с рождения. Диагноза нет)))
На авке ты?) не обременён интеллектом😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
exzi-i
Ответ PVF
Новость ни о чем. Упал и что тут такого
Как ни о чем, как видишь тут все угарают как дети малые
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий