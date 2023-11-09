Билялетдинов о поражении от «Лады»: «Ак Барс» не должен допускать такие глупости в третьем периоде. Провалили период из-за удалений»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Лады».

«Ак Барс» уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Сложно что-либо сказать. Мы имели достаточное преимущество, чтобы выиграть матч, но, к сожалению, третий период мы провалили из-за удалений.

Оборонялись втроем и пропустили, шайбу с пятака тоже так нам забросили. В общем-то не смогли доработать до конца, результат отрицательный.

– Третий период вы считаете ключевым моментом или можно было додавить во втором?

– Надо понимать, что соперник тоже играет достаточно правильно и с большой отдачей.

Не так все просто, чтобы додавить. Но, конечно, мы не должны были допускать такие глупости в третьем периоде.

Нужно было доводить игру до победного конца, была возможность в большинстве, но мы ее не использовали, – сказал главный тренер « » .