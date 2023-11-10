Браташ о победах над ЦСКА и «Ак Барсом»: «Ладе» просто везет. Не делаем ничего особенного»

Теги Ак Барс Лада Олег Браташ КХЛ Сергей Шумаков Хоккей

Олег Браташ прокомментировал победу над «Ак Барсом».

«Лада» выиграла со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Мы очень рады, когда нам удается победить, найти пути к победе. Сегодняшний матч – не исключение.

Составляющие победы: игра вратаря, игра спецбригад большинства и меньшинства. За это огромное спасибо моим помощникам. Плюс нам как всегда повезло.

– В чем секрет «Лады»? За счет чего удается побежать ЦСКА и «Ак Барс»?

– Нам просто везет. Мы не делаем ничего особенного, просто работаем.

– При подготовке к матчу держали ли в уме предыдущую игру против «Ак Барса»?

– Естественно, мы анализируем предыдущие игры соперника и свои. Готовимся к каждой игре, а не просто так выходим. Может быть, поэтому и везет нам.

Сергей Шумаков забросил шесть шайб в последних восьми матчах. Можно говорить о его возрождении под вашим руководством?

– Ни в коем случае. Я здесь причем? Это все он, он – молодец.

Мы радуемся за Сергея и за всех, кто приносит пользу команде и результат. Ни в коем случае не хочу забирать заслуги ребят себе.

– Если бы пару месяцев назад вам сказали, что вы будете играть с «Ак Барсом» за лидерство на Востоке, вы бы поверили?

– Нет, конечно. Не поверил бы, везет нам просто. Благодарю ребят за самоотдачу, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

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