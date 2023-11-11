Игнатьев после двух побед «Куньлуня» подряд: «Все больные вернулись, у нас четыре боеспособных звена»

Виктор Игнатьев высказался после второй победы «Куньлуня» подряд.

Главный тренер китайского клуба выразил мнение после матча с « » (2:1).

«Мы вчера покатались, сегодня отдохнули. Я знал, что движение будет хорошим. Я не знал результата игры, но знал, что по движению мы точно не уступим.

Все больные вернулись, у нас четыре боеспособных звена. Мы немного изменили четвертое звено, влили свежую кровь. Именно эти ребята были на льду, когда мы забили второй гол. Наше четвертое звено сегодня свою работу сделало сполна.

В третьем периоде деваться было некуда, мы понимали, что время уходит, забивать надо. Вот и задвигались. Обе команды сегодня хорошо двигались», – сказал Игнатьев.