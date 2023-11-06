Тренер «Куньлуня»: «Северсталь» – это в хорошем смысле копия «Торпедо». Чтобы их обыграть, нужно играть с первого периода»

Теги Северсталь Торпедо КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев назвал «Северсталь» копией «Торпедо».

«Куньлунь» проиграл «Северстали» (1:3) в матче чемпионата КХЛ.

«Неудачно сложился первый период, хотелось бы по-другому начать.

Прекрасно понимаем, против кого мы играли – это копия в хорошем смысле слова Нижнего Новгорода. Знали, что предстоит вторая часть игры с Нижним, так и получилось.

Проиграли первый период, потом очень сложно против «Северстали» – быстрая, юркая команда.

Отыграть два гола у них, конечно, возможно, но нам это не удалось.

Были моменты в третьем периоде, но чтобы выиграть у «Северстали», надо начинать играть с первого периода», – сказал главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев.

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