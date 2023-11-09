Виктор Игнатьев: «Надеюсь, победа над «Динамо» поможет нам в будущем. С нашей стороны была хорошая игра»

Виктор Игнатьев оценил победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Мы долго ждали и наконец дождались — очень рад, что наша работа дала результат. Она была проделана и в предыдущих играх, но с «Торпедо» и «Северсталью» проиграли в овертайме и серии бросков соответственно, а сегодня удалось в овертайме забить.

Победы нам тяжело даются, и уверенность у ребят теряется. Надеюсь, что эта победа поможет нам в будущем. С нашей стороны была хорошая игра. Перед матчем в раздевалке я ребятам говорил о том, что « » стоит тормознуть. Я не знал, как произойдет, но в итоге — как в воду глядел», – сказал главный тренер « ».