Виктор Игнатьев: «Надеюсь, победа над «Динамо» поможет нам в будущем. С нашей стороны была хорошая игра»

Теги КХЛ Виктор Игнатьев Динамо Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев оценил победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Мы долго ждали и наконец дождались — очень рад, что наша работа дала результат. Она была проделана и в предыдущих играх, но с «Торпедо» и «Северсталью» проиграли в овертайме и серии бросков соответственно, а сегодня удалось в овертайме забить.

Победы нам тяжело даются, и уверенность у ребят теряется. Надеюсь, что эта победа поможет нам в будущем. С нашей стороны была хорошая игра. Перед матчем в раздевалке я ребятам говорил о том, что «Динамо» стоит тормознуть. Я не знал, как произойдет, но в итоге — как в воду глядел», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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