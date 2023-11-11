Николай Заварухин о 3:2 с «Амуром»: «Перед ребятами снимаю шляпу за самоотдачу. Вся команда выполнила установку на игру»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Амура» (3:2).

«Удался нам старт, много контролировали шайбу, хорошие моменты создавали у ворот соперника. Было много выигранных вбрасываний и единоборств. У нас был боевой настрой на игру.

Матчи были тяжелые, два дня – две игры. Перед ребятами снимаю шляпу за самоотдачу. Вся команда выполнила установку на игру», – сказал главный тренер « ».