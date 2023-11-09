Мартемьянов о 5:1 с «Автомобилистом»: «Все звенья забили, это радует. Второй период удался – нейтрализовали мощную атаку соперника»

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (5:1).

«В первом периоде немного долго входили в игру, соперник владел инициативой. Правильная игра в обороне помогла нам перешагнуть эту грань.

Второй период, я считаю, нам удался – нейтрализовали мощную атаку соперника, нападения у них очень хорошее.

Все звенья у нас забили, это радует», – сказал главный тренер « » .