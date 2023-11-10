Журналист Легков, задававший вопросы Ротенбергу: «Не понимаю систему СКА. Игру команды не поймешь, ее нет»

Журналист Кирилл Легков высказался о системе игры СКА.

СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает».

После матча Ротенберг, отвечая на вопросы журналиста Кирилла Легкова, работает ли система СКА, заявил: «Провокационный вопрос? Какая система? О чем вы говорите? Не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни». Он также рассказал о провокациях против СКА.

– Как вы отвечаете на свой вопрос: система СКА работает или не работает?

– Честно скажу, не понимаю систему СКА. В тактическом смысле мало что могу оценить. Я вижу, когда смотрю на хоккей СКА, что игры нет.

Я люблю хоккей, давно его смотрю. Есть много бросков, которые не достигают цели. Пока не очень могу себе это объяснить.

Но, как говорят, КПД низкий у того, что СКА создает. А это зависит от организации игры. За организацию игры отвечает главный тренер.

Нельзя сказать, что игра СКА совсем не нравится, совсем от нее выворачивает. Но ее не поймешь, ее нет. Не то чтобы нет стиля – самой игры нет. В основном у команды все происходит как получится.

Хоккейные люди, которым я часто звоню, говорят, что как раз нет системной игры – особенно в обороне: игроки теряют позиции, не страхуют друг друга.

Раз команда новая, то чего и ждать. Конечно, про систему я понимаю куда меньше, чем Роман Борисович.

Вообще ничего не понимаю, можно сказать – поэтому и спросил, собственно, – сказал Кирилл Легков в интервью Sports.ru.

«Игру СКА не поймешь. Ее нет». Журналист, чьи вопросы взбесили Ротенберга