Третьяк открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске

Владислав Третьяк открыл хоккейную площадку в Челябинске.

Президент ФХР принял участие в церемонии торжественного открытия площадки на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района Челябинска.

В церемонии также приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр физической культуры и спорта области Александр Гриб, представители местной администрации и президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

Фото: официальный сайт ФХР