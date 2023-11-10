Третьяк открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске

Теги ФХР Владислав Третьяк фото Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк открыл хоккейную площадку в Челябинске.

Президент ФХР принял участие в церемонии торжественного открытия площадки на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района Челябинска.

В церемонии также приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр физической культуры и спорта области Александр Гриб, представители местной администрации и президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. 

Фото: официальный сайт ФХР

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4 комментария

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jqzn88xn6n
Получено достижение:
- открыт новый каток в Челябинске⛸️
+2
0
+2
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United
Президент лиги ставок конечно там в тему. Представляю какую тему он задвигал.
+1
0
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Экстерминатус
Больше катков богу катков☻️
+1
-1
0
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