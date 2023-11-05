Каток, подаренный Третьяком лицею в Ульяновске, перенесут из-за проблем с подпорной стенкой
С территории лицея в Ульяновске убирают каток, подаренный Владиславом Третьяком.
Хоккейный корт на территории лицея № 101, который микрорайону «Искра» подарил глава ФХР Владислав Третьяк, решили переместить на территорию школы № 28.
«Специалисты «Стройзаказчика» сообщили, что ее планируется перенести на территорию другого учреждения ввиду проблем с подпорной стенкой лицея, которую необходимо укреплять.
Изначально корт предлагали перенести в сквер «Трех поколений», но вся территория уже запроектирована либо мешают коммуникации», – сообщил депутат Владимир Ожогин.
Отмечается, что после переноса на территорию 28-й школы каток будет открыт для посещения всем желающим.
Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»
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