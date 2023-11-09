Третьяк откроет каток в Челябинске

Глава ФХР Владислав Третьяк откроет новую хоккейную коробку в Челябинске.

«В Металлургическом районе Челябинска 10 ноября откроют новую хоккейную коробку.

Гостями церемонии станут президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, президент букмейкерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский, учредитель благотворительногол фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская», – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сообщается, что проект реализован в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и строительство спортивной инфраструктуры в регионах России.

Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»