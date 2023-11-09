Третьяк откроет каток в Челябинске

Теги ФХР Владислав Третьяк детский хоккей Хоккей

Глава ФХР Владислав Третьяк откроет новую хоккейную коробку в Челябинске.

«В Металлургическом районе Челябинска 10 ноября откроют новую хоккейную коробку.

Гостями церемонии станут президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, президент букмейкерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский, учредитель благотворительногол фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская», – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сообщается, что проект реализован в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и строительство спортивной инфраструктуры в регионах России. 

Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»

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5 комментариев

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maxhonda
Это уже спиритический сеанс напоминает. Хочешь вызвать Третьяка, строй каток, он обязательно явится.
+9
0
+9
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Огюст
Знать у Третьяка дел больше нет как коробки открывать !
+3
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+3
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Mistic69
Третьяк поехал, чтобы потом еще больше пуха накидывать)))
+2
0
+2
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Заборостроитель
Ну, что детишки раньше был ХК Мечел, а сейчас коробка.
Будем Канаду побеждать
+1
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pizzatcarizza
Давно это превратилось в фетиш?
+1
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