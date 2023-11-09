Депутат Журова: «Без россиян турнир по хоккею на ОИ станет дворовым соревнованием. Как представить фигурное катание, гимнастику, синхронное плавание без россиян? Это теряет смысл»

Светлана Журова заявила, что Олимпиада без россиян будет дворовым соревнованием.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап ‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Как будет проходить Олимпиада, если туда не приедут лучшие из лучших? Турнир по хоккею на Олимпийских играх без российских спортсменов станет просто дворовым соревнованием, который никто не будет смотреть.

Как представить фигурное катание, гимнастику, синхронное плавание без россиян? Это просто теряет смысл. Уровень падает, это будет неинтересно смотреть», – сказала депутат Государственной думы Светлана Журова.

МОК о предварительном включении России в групповой этап ОИ-2026: «Как говорит ИИХФ, это «теоретическая позиция для посева» и ничего больше»