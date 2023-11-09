Депутат Журова: «Без россиян турнир по хоккею на ОИ станет дворовым соревнованием. Как представить фигурное катание, гимнастику, синхронное плавание без россиян? Это теряет смысл»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Светлана Журова олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Политика Р-Спорт Хоккей

Светлана Журова заявила, что Олимпиада без россиян будет дворовым соревнованием.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В случае допуска до турнира команда может сыграть в группе С вместе с США. ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

«Как будет проходить Олимпиада, если туда не приедут лучшие из лучших? Турнир по хоккею на Олимпийских играх без российских спортсменов станет просто дворовым соревнованием, который никто не будет смотреть.

Как представить фигурное катание, гимнастику, синхронное плавание без россиян? Это просто теряет смысл. Уровень падает, это будет неинтересно смотреть», – сказала депутат Государственной думы Светлана Журова.

МОК о предварительном включении России в групповой этап ОИ-2026: «Как говорит ИИХФ, это «теоретическая позиция для посева» и ничего больше»

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20 комментариев

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shickana
Жизнь в мире без России остановилась. Люди массово покидают стадионы, а сортсмены бойкотируют соревнования, отмечены случаи возврата медалей и призовых - добавила Светлана с горечью.
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Ярик01
А так смотрели хоккей уровня евротура исключительно из-за россиян ))
В 2026 году НХЛовцы обещают быть, эта тема важнее бытия или небытия сборной России
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Рифат
Депутатка утверждает, что все победы на ОИ нашей хоккейной сборной одержаны в дворовых турнирах? Так как там не участвовала одна из сильнейших сборных мира - сборная Канады?
Обидно как-то.
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snork
Журова и ей подобные своими заявлениями делают все что бы международные турниры как можно дольше были недоступны для наших спортсменов и льют крокодиловы слезы по этому поводу.
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Ilya Mukhachev
Кому мы нужны с таким самомнением? Только себе.
+8
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Melnikov1968
На ОИ 2018 играли практически дворовые команды, но до сих пор многие эксперты вспоминают эту победу.
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свободу попугаю
хотелось бы пожелать молодому поколению жить в будущем без журовых и впредь никогда такого не допускать
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Самая цитируемая и вообще недура
Шаблонно.
Да там молятся, чтоб нас не допустили. Всем хочется золота. Особенно, синхронисткам.
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берде
Стыдоба.
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Maturmalai
Поплачут и забудут. А может быть даже и не поплачут.
Незаменимых нет.
+2
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Grads
Турнир по хоккею становится на Олимпиаде дворовым когда НХЛ не отпускает своих хоккеистов, а будет-не-будет там российская команда, это дело десятое.
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deepinmyass
Ответ Варлампий Варлампий
Эта все плачет каждый день, иди лучше законотвори
Ой не, пусть лучше плачет. А то ещё натворит.
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Alexander2022
Ответ Melnikov1968
На ОИ 2018 играли практически дворовые команды, но до сих пор многие эксперты вспоминают эту победу.
Это другое, скажут они)
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Рустем Галеев
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в клубах НХЛ полно россиян
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Willy Troll
Олимпиада - 2026 будет проводиться в НАТОвской стране , которая в числе прочих поставляет оружие на Украину. Разве можно в условиях войны с коллективным Западом туда ездить, чтоб поиграть в хоккей , придуманный кстати англосаксами ? По-моему эта Журова шатает скрепы.
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kilo_gilo
Олимпийский хоккейный турнир стал дворовым,когда туда НХЛовцев перестали пускать. без третьего состава сборной России там уровень сильно не просядет
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Olga.t
Похоже, что Журова вообще не представляет соотношение сил в мировом хоккее на сегодняшний момент. Но авторитетно высказывается.
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Хрустальный Гусенок
никого в мире свободного выбора не волнует отсутствие в госбюджете спорта с доминированием России
большинство рады, что конкуренция стала более уровня
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Варлампий Варлампий
Эта все плачет каждый день, иди лучше законотвори
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