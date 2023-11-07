Малкин надеется, что еще сыграет за сборную России: «Давно нет ни ОИ с участием НХЛ, ни Кубка мира. В других видах спорта такое невозможно. Когда лучшие играют с лучшими – это пик карьеры»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Питтсбург Евгений Малкин бизнес НХЛ Кубок мира Артемий Панарин олимпийский хоккейный турнир Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Малкин надеется, что еще сыграет за сборную России.

В 2018 и 2022 годах НХЛ отказывалась от участия в Олимпиаде. Ранее лига объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. НХЛ работает над проведением международного турнира в 2025 году.

– Верите, что вам еще доведется сыграть за сборную России, в составе которой вы дважды выиграли чемпионаты мира и провели три Олимпиады – увы, без медалей?

– Очень на это надеюсь. Как и на то, что вернется Кубок мира. В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему НХЛ в дальнейшем от него отказалась.

Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить. Но если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира.

Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших – Каприза, Панару...

Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира. В других видах спорта такое невозможно.

Взять футбол – там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Только один раз из-за пандемии на год Евро перенесли, а так все работает как часы.

Какой ажиотаж был бы среди болельщиков, какая популяризация хоккея! Когда лучшие играют с лучшими – это пик карьеры для любого спортсмена, в том числе и хоккеиста. Понимаю, что деньги, бизнес...

– А в последние полтора года и другая, всем известная и еще более сложная тема, к спорту отношения не имеющая.

– Это понятно. Но я говорю о том, что хоккейные турниры с участием всех сильнейших перестали проводиться гораздо раньше – с 2016 года. Это неправильно.

Надеюсь, все вернется на свои места, и даже если не я и не мое поколение, то наши ребята помоложе смогут сыграть на таких соревнованиях. Думаю, что у них есть шансы победить. И надо ими пользоваться, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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4 комментария

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vzi
Кубок мира вообще сверх редко проводится. 1996, 2004, 2016. Сейчас вот в 2025 хотят. Один раз на десятилетие, один раз на поколение игроков.
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frol92
А мы то как хотим еще хотя бы раз увидеть Евгения в майке сборной.
До сих пор его перформанс на ЧМ 2012 для меня лично лучший образец доминации в хоккее.
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Андрей георгиевич
думаю скоре за сборную Мира или США...
+1
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$-AGROHIM-$
Ответ frol92
А мы то как хотим еще хотя бы раз увидеть Евгения в майке сборной. До сих пор его перформанс на ЧМ 2012 для меня лично лучший образец доминации в хоккее.
Что-то подобное показывал только Яшин в 1999
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