Кудашов о поражении от «Куньлуня»: «Не было ярких эмоций у «Динамо» – поэтому не было и голов. Все игры никогда не будут выиграны»

Алексей Кудашов отметил нехватку эмоций после поражения от «Куньлуня».

«Динамо» уступило со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Игра ожидаемо получилась тяжелой. « » почти во всех последних матчах цепляется за очки. На что настраивались, то и увидели.

В начале владели инициативой, не забили свои моменты – потом встреча продолжалась очень тяжело и вязко.

Удаление в овертайме подвело, но моменты были у обеих команд – получилась равная игра.

– Вы дважды быстро пропускали после заброшенной шайбы. Насколько эти голы были обескураживающими?

– Обескураживающе. Любые пропущенные голы выбивают из колеи, особенно такие легкие и быстрые.

Не всегда правильно действовали и дорабатывали эпизоды в обороне, поэтому и получали эти шайбы.

– У вас есть системные замечания к команде по этому матчу?

– Чемпионат очень сложный, длинный и ровный – все игры никогда не будут выиграны.

Нужно находить силы и эмоции, чтобы забивать голы. Не было ярких эмоций, поэтому и голов не было.

– Насколько обидно, что именно «Куньлунь», находящийся на последнем месте в Западной конференции, прервал серию побед?

– Я уже не раз говорил – неважно, с кем ты играешь.

Такие команды вдвойне опасны и используют каждую возможность, чтобы набрать очки и залезть в восьмерку.

Ничего удивительно здесь нет. Без разницы, играть с первым местом или с последним – везде нужна полная концентрация, – сказал главный тренер « » .