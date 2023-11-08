Кудашов о поражении от «Куньлуня»: «Не было ярких эмоций у «Динамо» – поэтому не было и голов. Все игры никогда не будут выиграны»
Алексей Кудашов отметил нехватку эмоций после поражения от «Куньлуня».
«Динамо» уступило со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Игра ожидаемо получилась тяжелой. «Куньлунь» почти во всех последних матчах цепляется за очки. На что настраивались, то и увидели.
В начале владели инициативой, не забили свои моменты – потом встреча продолжалась очень тяжело и вязко.
Удаление в овертайме подвело, но моменты были у обеих команд – получилась равная игра.
– Вы дважды быстро пропускали после заброшенной шайбы. Насколько эти голы были обескураживающими?
– Обескураживающе. Любые пропущенные голы выбивают из колеи, особенно такие легкие и быстрые.
Не всегда правильно действовали и дорабатывали эпизоды в обороне, поэтому и получали эти шайбы.
– У вас есть системные замечания к команде по этому матчу?
– Чемпионат очень сложный, длинный и ровный – все игры никогда не будут выиграны.
Нужно находить силы и эмоции, чтобы забивать голы. Не было ярких эмоций, поэтому и голов не было.
– Насколько обидно, что именно «Куньлунь», находящийся на последнем месте в Западной конференции, прервал серию побед?
– Я уже не раз говорил – неважно, с кем ты играешь.
Такие команды вдвойне опасны и используют каждую возможность, чтобы набрать очки и залезть в восьмерку.
Ничего удивительно здесь нет. Без разницы, играть с первым местом или с последним – везде нужна полная концентрация, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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