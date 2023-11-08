«Куньлунь» прервал победную серию «Динамо» из 9 матчей подряд. Команда Кудашова нанесла 103 броска в сторону ворот

«Куньлунь» прервал победную серию московского «Динамо».

Китайская команда обыграла «Динамо» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Хоккеисты московского клуба нанесли 103 броска в сторону ворот, из них 49 пришлись в сторону ворот. Вратарь « » Мэтт Джарасик отразил 47 бросков.

Победная серия команды тренера продолжалась девять игр.

« » находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 42 балла в 28 играх.

«Куньлунь» расположился на десятой позиции в конференции, имея в активе 23 очка в 32 матчах.