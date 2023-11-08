«Куньлунь» прервал победную серию «Динамо» из 9 матчей подряд. Команда Кудашова нанесла 103 броска в сторону ворот

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар Мэтт Джарасик Хоккей

«Куньлунь» прервал победную серию московского «Динамо».

Китайская команда обыграла «Динамо» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Хоккеисты московского клуба нанесли 103 броска в сторону ворот, из них 49 пришлись в сторону ворот. Вратарь «Куньлуня» Мэтт Джарасик отразил 47 бросков.

Победная серия команды тренера Алексея Кудашова продолжалась девять игр.

«Динамо» находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 42 балла в 28 играх.

«Куньлунь» расположился на десятой позиции в конференции, имея в активе 23 очка в 32 матчах.

12 комментариев

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RVC
Это просто я на Динамо решил поставить
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Максим Столбов
Китайская стена в действии.
+1
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Огюст
Ответ Владимир Никаноров
Проигрывать аутсайдерам это у Динамо Москва не иначе как патология...
У Локомотива то же самое !
+2
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Виталий Макеев
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Я ВОЩЕ НЕПОНЕМАЮ, КАК С ТАКОЙ БЛЕКЛОЙ ИГРОЙ, НЕВЗРАЧНОЙ, ДИНАМО ВЫИГРАЛО 9 МАТЧЕЙ ПОДРЯД.
+4
-4
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Алексей Козлов
Всё, полетели какахи в команду. Тогда может и победам не стоит радоваться.
+1
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Vatokatya
Ну вот кто бы мог подумать
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Empress
А мне нравится Кунь Лунь! Команда-сюрприз) Поздравляю!
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nikitosdaipoltos
Ответ RVC
Это просто я на Динамо решил поставить
за 1.3?)
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RVC
Ответ nikitosdaipoltos
за 1.3?)
Брал в экспресс вместе с победой Торпедо в матче
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