«Куньлунь» прервал победную серию «Динамо» из 9 матчей подряд. Команда Кудашова нанесла 103 броска в сторону ворот
«Куньлунь» прервал победную серию московского «Динамо».
Китайская команда обыграла «Динамо» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Хоккеисты московского клуба нанесли 103 броска в сторону ворот, из них 49 пришлись в сторону ворот. Вратарь «Куньлуня» Мэтт Джарасик отразил 47 бросков.
Победная серия команды тренера Алексея Кудашова продолжалась девять игр.
«Динамо» находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 42 балла в 28 играх.
«Куньлунь» расположился на десятой позиции в конференции, имея в активе 23 очка в 32 матчах.
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