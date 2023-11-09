Рябыкин об 1:4 от «Торпедо»: «В третьем периоде сыграли достойно. Должны были так играть с самого начала»

Теги Витязь Торпедо Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил поражение от «Торпедо» (1:4).

«Провалили первый период, не очень хорошо сыграли в меньшинстве. В третьем периоде сыграли достойно. Должны были так играть с самого начала. Над большинством работаем очень много – нам недостает хладнокровия в концовке, последних удобных передач под завершающий бросок.

Напряженный график игр после выезда на Дальний Восток сказывается. Но это не оправдание. «Торпедо» отдыхало на двое суток больше и было свежее. Плюс у них вернулись в состав два ведущих игрока, которые тоже привнесли им свежую струю.

У нас надеемся, что на матч с «Северсталью» выйдут Александр Дарьин и Илья Аркалов. Мы, конечно, поменяем наш состав. Потому что некоторые наши хоккеисты успокоились», – сказал главный тренер «Витязя».

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