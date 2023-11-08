Ларионов о выездном матче с «Адмиралом» послезавтра: «Не хочется о сложностях – в моей карьере такого не было. Будем целый день добираться. Поспим, перекусим и на площадку»
Игорь Ларионов высказался о победе над «Витязем».
«Торпедо» обыграло «Витязь» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 10 ноября у «Торпедо» запланирована игра против «Адмирала» во Владивостоке.
– Спасибо «Витязю» за хороший матч, за бескомпромиссную борьбу, которою они показывали на протяжении всей игры. А наших игроков и болельщиков поздравляю с победой.
– Показалось, что «Торпедо» сегодня сыграло на классе и сэкономило силы, согласны с этим?
– Про класс говорить еще рано. Главное, что появился порядок.
Хочется тратить меньше энергии, но это невозможно. Все команды пытаются выполнить свои задачи.
– Меньше чем через двое суток вам предстоит встреча с «Адмиралом» во Владивостоке. Когда вы собираетесь лететь на Дальний Восток, и как сильно это повлияло на подготовку?
– Все команды в равных условиях.
Не хотелось бы говорить о сложностях, в моей карьере еще такого не было. Завтра будем целый день добираться. Поспим, перекусим и сразу на площадку.
Ребята будут жить по московскому времени. Надеюсь, проявят характер и достойно проведут эти встречи, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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