Ларионов о выездном матче с «Адмиралом» послезавтра: «Не хочется о сложностях – в моей карьере такого не было. Будем целый день добираться. Поспим, перекусим и на площадку»

Теги Витязь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Адмирал Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов высказался о победе над «Витязем».

«Торпедо» обыграло «Витязь» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 10 ноября у «Торпедо» запланирована игра против «Адмирала» во Владивостоке.

– Спасибо «Витязю» за хороший матч, за бескомпромиссную борьбу, которою они показывали на протяжении всей игры. А наших игроков и болельщиков поздравляю с победой.

– Показалось, что «Торпедо» сегодня сыграло на классе и сэкономило силы, согласны с этим?

– Про класс говорить еще рано. Главное, что появился порядок.

Хочется тратить меньше энергии, но это невозможно. Все команды пытаются выполнить свои задачи.

– Меньше чем через двое суток вам предстоит встреча с «Адмиралом» во Владивостоке. Когда вы собираетесь лететь на Дальний Восток, и как сильно это повлияло на подготовку?

– Все команды в равных условиях.

Не хотелось бы говорить о сложностях, в моей карьере еще такого не было. Завтра будем целый день добираться. Поспим, перекусим и сразу на площадку.

Ребята будут жить по московскому времени. Надеюсь, проявят характер и достойно проведут эти встречи, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

1 комментарий

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Матроскин52
Хорошая игра и хороший результат в матче с Витязем! Ну а выезд на Дальний Восток…! Три матча с хорошими командами с разницей во времени, это надо перетерпеть… Ребята молодые, надеемся справятся! Верим в команду!
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