Рыбин о неудачном старте Овечкина и Макдэвида: «Им пока не дают ничего сделать. Многие команды подравнялись, стали быстрее»

Максим Рыбин оценил результативность Александра Овечкина и Коннора Макдэвида.

В 10 играх сезона на счету Овечкина 8 (2+6) баллов. Макдэвид набрал 10 (2+8) очков в 9 матчах.

«Нельзя сказать, что неудачный старт Овечкина и Макдэвида – главное разочарование нового сезона . Но у главных звезд лиги точно не самый лучший старт за последние годы.

Видел несколько игр Макдэвида и отметил для себя, что у него абсолютно ничего не получается, он начинает нервничать, удаляться, в какие-то стычки и драки лезет.

Когда ждать возвращение настоящих Ови и Макдэвида? Макдэвид – один из тех игроков, который может переписать массу рекордов до определенного возраста. Думаю, скоро голы пойдут.

Я скажу так, что многие команды подравнялись, стали быстрее. Из-за этого соперники им не дают пока ничего сделать», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.