Рыбин о неудачном старте Овечкина и Макдэвида: «Им пока не дают ничего сделать. Многие команды подравнялись, стали быстрее»

Теги Вашингтон Эдмонтон Максим Рыбин Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Максим Рыбин оценил результативность Александра Овечкина и Коннора Макдэвида.

В 10 играх сезона на счету Овечкина 8 (2+6) баллов. Макдэвид набрал 10 (2+8) очков в 9 матчах.

«Нельзя сказать, что неудачный старт Овечкина и Макдэвида – главное разочарование нового сезона НХЛ. Но у главных звезд лиги точно не самый лучший старт за последние годы.

Видел несколько игр Макдэвида и отметил для себя, что у него абсолютно ничего не получается, он начинает нервничать, удаляться, в какие-то стычки и драки лезет.

Когда ждать возвращение настоящих Ови и Макдэвида? Макдэвид – один из тех игроков, который может переписать массу рекордов до определенного возраста. Думаю, скоро голы пойдут.

Я скажу так, что многие команды подравнялись, стали быстрее. Из-за этого соперники им не дают пока ничего сделать», – сказал бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин.

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2 комментария

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Evgeny Trifonov
Ответ Maxim Shumov
Мнение не просто эксперта, а настоящего гуру хоккея. У Макдака как бэ травма, ну да ладно. А Овечкину полумертвый Питтсбург дал 1 в 0 выйти например, ну тоже фиг с ним. Раньше давали ему все делать, а тут вдруг заговор устроили
в смысле травма? он четыре последние игры играл, была бы травма дома сидел, не плей-офф.
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