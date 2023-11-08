Дарьин об «Аризоне»: «Каждый месяц выходят на связь, следят за результатами. Приятно, что не забывают, помогают становиться лучше»
Александр Дарьин сообщил, что в «Аризоне» следят за его результатами.
«Койотис» выбрали форварда на драфте НХЛ-2019 в 4-м раунде под общим 107-м номером.
«Поддерживается ли связь с «Аризоной»? Каждый месяц они стабильно выходят на связь, следят за моими результатами.
Летом очень сильно уделяют свое внимание моей подготовке. У меня была программа из Нижнего Новгорода, в которую они внесли свои коррективы, сказали, где можно поменять пару упражнений, где и как попробовать.
Очень приятно, что про меня не забывают и помогают становиться лучше», – сказал нападающий «Витязя» Александр Дарьин.
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