Бардаков об игре СКА: «Что ни матч – из вратаря соперника делаем Третьяка. Какие-то фантастические сэйвы им удаются! Надо точнее бросать»

Захар Бардаков высказался о неудачной игре СКА в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл три последних матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 играх

– Последние неудачи что-то связывает? Поражения от «Ак Барса», « » на своем льду.

– Да, связывают. Начинаем матчи прекрасно, потом теряем игру, пропускаем два гола уже второй раз подряд и отдаем матч, который должны выигрывать.

Имея преимущество огромное над соперником, уступаем. Это какое-то хоккейное невезение. Думаю, вскоре фортуна должна повернуться к нам лицом, потому что мы много работаем и создаем кучу моментов, чтобы шайба заходила в чужие ворота.

– В дуэли с «Авангардом» забить больше мешал голкипер ?

– Я бы не сказал. Просто у нас что ни матч – из вратаря соперника делаем . Какие-то фантастические сэйвы им удаются! Надо точнее бросать, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.