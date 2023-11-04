Бардаков об игре СКА: «Что ни матч – из вратаря соперника делаем Третьяка. Какие-то фантастические сэйвы им удаются! Надо точнее бросать»
Захар Бардаков высказался о неудачной игре СКА в сезоне-2023/24.
Клуб проиграл три последних матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 играх
– Последние неудачи СКА что-то связывает? Поражения от «Ак Барса», «Авангарда» на своем льду.
– Да, связывают. Начинаем матчи прекрасно, потом теряем игру, пропускаем два гола уже второй раз подряд и отдаем матч, который должны выигрывать.
Имея преимущество огромное над соперником, уступаем. Это какое-то хоккейное невезение. Думаю, вскоре фортуна должна повернуться к нам лицом, потому что мы много работаем и создаем кучу моментов, чтобы шайба заходила в чужие ворота.
– В дуэли с «Авангардом» забить больше мешал голкипер Андрей Мишуров?
– Я бы не сказал. Просто у нас что ни матч – из вратаря соперника делаем Третьяка. Какие-то фантастические сэйвы им удаются! Надо точнее бросать, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
«Фантастические сейвы» делает не вратарь будто, а тетя Зина с подъезда. Мишуров с командой полностью закрыл СКУ с командой, а эти уже второй день ноют.
Яблоко от яблони, тьфу. Биба и боба