Бардаков об игре СКА: «Что ни матч – из вратаря соперника делаем Третьяка. Какие-то фантастические сэйвы им удаются! Надо точнее бросать»

Теги Авангард СКА Владислав Третьяк КХЛ Захар Бардаков Андрей Мишуров Хоккей

Захар Бардаков высказался о неудачной игре СКА в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл три последних матча подряд. Команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 играх

– Последние неудачи СКА что-то связывает? Поражения от «Ак Барса», «Авангарда» на своем льду.

– Да, связывают. Начинаем матчи прекрасно, потом теряем игру, пропускаем два гола уже второй раз подряд и отдаем матч, который должны выигрывать.

Имея преимущество огромное над соперником, уступаем. Это какое-то хоккейное невезение. Думаю, вскоре фортуна должна повернуться к нам лицом, потому что мы много работаем и создаем кучу моментов, чтобы шайба заходила в чужие ворота.

– В дуэли с «Авангардом» забить больше мешал голкипер Андрей Мишуров?

– Я бы не сказал. Просто у нас что ни матч – из вратаря соперника делаем Третьяка. Какие-то фантастические сэйвы им удаются! Надо точнее бросать, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Schmidt
Гонора то как будто звезда КХЛ всея
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Подгорбунский
Куда ж без принижения заслуг вратаря соперников. Научился небось у кое-кого
«Фантастические сейвы» делает не вратарь будто, а тетя Зина с подъезда. Мишуров с командой полностью закрыл СКУ с командой, а эти уже второй день ноют.
Яблоко от яблони, тьфу. Биба и боба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий