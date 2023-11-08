Судья Иванюк о критике Ротенберга в адрес арбитров: «Два здоровенных амбала дерутся один на один, а судья без защиты будет их разнимать? Кому охота получить по голове?»

Судья Александр Иванюк высказался о критике Романа Ротенберга в адрес арбитров.

Главный тренер СКА был отстранен на одну игру за повторную критику судей после матча с « » (3:5). Во втором периоде игры нападающий омского клуба подрался с форвардом . Ротенберг после матча заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».

– В регламенте записано, что ни тренеры, ни игроки не имеют право комментировать работу судей. Комиссия это рассматривает и налагает определенные санкции – штраф, выговор, дисквалификация.

критиковал судейство второй матч подряд, поэтому ему еще дали дисквалификацию на одну игру, помимо штрафа.

– Ротенберг по делу критиковал судей?

– Я считаю, что нет. Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что когда игрок СКА упал на лед, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать?

Есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове?

В том моменте помощники сделали все правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но в этом моменте никто не успеет среагировать, – сказал судья международной категории Александр Иванюк.

Ротенберг об удалении Серебрякова за сдвиг ворот: «Народ все видит. СКА будет игнорировать судейство. Таков наш путь»