Судья Иванюк о критике Ротенберга в адрес арбитров: «Два здоровенных амбала дерутся один на один, а судья без защиты будет их разнимать? Кому охота получить по голове?»

Теги Авангард СКА судьи драки КХЛ Роман Ротенберг Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Судья Александр Иванюк высказался о критике Романа Ротенберга в адрес арбитров.

Главный тренер СКА был отстранен на одну игру за повторную критику судей после матча с «Авангардом» (3:5). Во втором периоде игры нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко. Ротенберг после матча заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».

– В регламенте записано, что ни тренеры, ни игроки не имеют право комментировать работу судей. Комиссия это рассматривает и налагает определенные санкции – штраф, выговор, дисквалификация.

Роман Ротенберг критиковал судейство второй матч подряд, поэтому ему еще дали дисквалификацию на одну игру, помимо штрафа.

– Ротенберг по делу критиковал судей?

– Я считаю, что нет. Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что когда игрок СКА упал на лед, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать?

Есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове?

В том моменте помощники сделали все правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но в этом моменте никто не успеет среагировать, – сказал судья международной категории Александр Иванюк.

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9 комментариев

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Огюст
Не нужно ничего дополнять и запрещать - написано в методичке всё верно ! Пусть наскакивают петухами друг на друга пока стоят на коньках - выбрасывают эмоции ,а вот как только один или оба на лёд упали ,то и растащить их время пришло ! А , если у Главтренера Ска затекают ноги при перелётах ,то что теперь в салонах кровати в два этажа ставить ! Побеждать нужно за счёт мастерства , тогда все проблемы сами отпадут - упал ,отжался и дальше играй и причин поражений команды не надо из пальца высасывать !
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Хесус НаваС
Ответ Назар Игорь
Когда дрались такие амбалы как Стю Гримсон и Боб Проберт НХЛовские судьи не боялись вмешиваться, они знали что если судья пострадает, виновный понесëт жетокую кару, в НХЛ судьи неприкосновенны.
чушь просто Рома набрасывает,чтобы отвлечь от своей отстойной игры всех.Раздули из мухи слона
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Диандерталец
Шрамы всю жизнь украшают мужчину!
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Назар Игорь
Когда дрались такие амбалы как Стю Гримсон и Боб Проберт НХЛовские судьи не боялись вмешиваться, они знали что если судья пострадает, виновный понесëт жетокую кару, в НХЛ судьи неприкосновенны.
+4
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Al561
Если бы стояла задача пресечь драки, особенно без краг, можно было бы ввести запретительные штрафы и дисквалификации.
Ну или чтоб повеселить публику, и чтоб судьи не ссали, выдать им электрошокеры для усмирения хоккеистов)))
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Alex1104
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А как же в ММА ?
Там все без защиты. И иногда нужна помощь множества посторонних людей.
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