Судья Иванюк о критике Ротенберга в адрес арбитров: «Два здоровенных амбала дерутся один на один, а судья без защиты будет их разнимать? Кому охота получить по голове?»
Судья Александр Иванюк высказался о критике Романа Ротенберга в адрес арбитров.
Главный тренер СКА был отстранен на одну игру за повторную критику судей после матча с «Авангардом» (3:5). Во втором периоде игры нападающий омского клуба Марк Верба подрался с форвардом Иваном Зинченко. Ротенберг после матча заявил, что Зинченко «чуть не убили на льду».
– В регламенте записано, что ни тренеры, ни игроки не имеют право комментировать работу судей. Комиссия это рассматривает и налагает определенные санкции – штраф, выговор, дисквалификация.
Роман Ротенберг критиковал судейство второй матч подряд, поэтому ему еще дали дисквалификацию на одну игру, помимо штрафа.
– Ротенберг по делу критиковал судей?
– Я считаю, что нет. Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что когда игрок СКА упал на лед, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать?
Есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове?
В том моменте помощники сделали все правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но в этом моменте никто не успеет среагировать, – сказал судья международной категории Александр Иванюк.
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Ну или чтоб повеселить публику, и чтоб судьи не ссали, выдать им электрошокеры для усмирения хоккеистов)))