Экс-игрок СКА Глазов заявил, что «Спартак» должен был выиграть 6:1: «Пора уже тренерам СКА браться за дело, ставить игру. Хоккеисты вышли на матч, не зная, что делать»

Сергей Глазов оценил поражение СКА от «Спартака».

СКА уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата .

«Спартак» имел громадное игровое преимущество над СКА, правда, на протяжении всего матча не мог превратить его в голы.

Очень хорошо команда подготовлена по составу, особенно выделяется звено, где Голдобин, Морозов и Порядин.

Они еще долго на нем смогут «ехать», сколько ребята уже очков набрали! В итоге «Спартак» закономерно победил.

По СКА можно сказать, что игроки вышли на игру, не зная, что делать на площадке. Пора уже тренерам команды браться за дело, создавать пятерки, ставить игру.

Вообще счет в матче должен был быть 6:1 в пользу «Спартака». Только в штангу они четыре раза попали», – сказал бывший хоккеист СКА Сергей Глазов.

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