Никита Комаров завершил карьеру. Он может стать тренером в системе СКА («Чемпионат»)

Никита Комаров может стать тренером в системе СКА.

Как сообщает «Чемпионат», 35-летний нападающий завершил карьеру.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Комаров провел 3 матча за « », не отметившись результативными действиями при полезности «плюс 1». Ранее клуб расторг контракт с форвардом.

Всего он провел 360 матчей в КХЛ за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», «Авангард», и «Сочи», набрав 55 (26+29) очков.

Вместе с «Авангардом» он выиграл Кубок Гагарина-2021.