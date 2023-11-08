Никита Комаров завершил карьеру. Он может стать тренером в системе СКА («Чемпионат»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Сочи Никита Комаров Чемпионат.com Хоккей

Никита Комаров может стать тренером в системе СКА.

Как сообщает «Чемпионат», 35-летний нападающий завершил карьеру.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Комаров провел 3 матча за «Сочи», не отметившись результативными действиями при полезности «плюс 1». Ранее клуб расторг контракт с форвардом.

Всего он провел 360 матчей в КХЛ за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», «Авангард», СКА и «Сочи», набрав 55 (26+29) очков.

Вместе с «Авангардом» он выиграл Кубок Гагарина-2021.

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4 комментария

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Dima Lopatin
Ответ GoodZilla
Ну кто бы сомневался, что тренером в СКА))) Странно, что Торнтон, недавно объявивший о завершении карьеры, в СКА тренером не взяли))) Сейчас же тенденция такая!!!
Торнтон не тянет. Нет совсем тренерского опыта и играл непонятно где, на второстепенных ролях
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Данил Подгорбунский
Системная система
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Кино Музыка
Конкурс шуток открыт.
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