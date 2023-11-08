Дарьин о словах Ларионова про клюшки: «Пришла некачественная партия, многие игроки жаловались. Такого не должно быть в профессиональных клубах»

Теги Витязь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Чемпионат.com Александр Дарьин Хоккей

Александр Дарьин высказался касательно проблемы с клюшками в «Торпедо».

Нападающий начинал сезон-2023/24 в нижегородском клубе.

Напомним, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (2:4) посетовал на клюшки, отметив, что «тонкими крюками при довольно среднем качестве льда – так никто не играет».

«Слова Ларионова про ситуацию с клюшками в «Торпедо»? Именно с клюшками там произошла какая-то… Если честно, я даже не знаю, каким словом это можно описать. Какой-то сбой там произошел.

Случайно или как, но там просто заказали целую партию не тех клюшек. Они по качеству были очень слабые, и многие игроки, у которых нет спецзаказа, жаловались на ситуацию.

Когда у тебя есть спецзаказ, то там все делают лично под тебя и получается идеально, там не ошибиться. А там больше половины команды играет обычными, стандартными клюшками, и пришла некачественная партия.

Слова Ларионова – правда, я и сам столкнулся с этой проблемой. Тебе дают клюшки… Да я ни разу в жизни такими не играл. А они говорят, что у нас других нет. Это все может очень сильно помешать. Ты выходишь на лед и чувствуешь себя не так, как обычно, тут неудобно, тут не так.

Такого не должно быть в профессиональных клубах именно на таком уровне, тем более у «Торпедо», которое зарекомендовало себя очень неплохой командой. Никак не мог представить, что в таком клубе может случиться подобное с инвентарем», – сказал нападающий «Витязя» Александр Дарьин.

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2 комментария

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Матроскин52
Снабженцы денег заработали без ведома Профессора… Даше удачи в Витязе…
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Al561
В чем проблема даже для молодых игроков заказать клюшки под себя?
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