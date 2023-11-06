Конюшков встретился с вокалисткой «Моя Мишель» – подарил форму «Торпедо». Хоккеист подпевал трек «Зима в сердце» на разминке перед игрой КХЛ
Богдан Конюшков встретился с вокалисткой «Моя Мишель».
Вокалистка группы, основательница и автор песен Татьяна Ткачук рассказала о встрече с защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым.
Ранее в социальных сетях набрал популярность ролик, в котором Конюшков на предматчевой разминке подпевал песню «Зима в сердце» в исполнении группы «Моя Мишель».
«В сентябре звезда КХЛ Богдан Конюшков поставил себе на гол песню «Зима в сердце» и она завирусилась среди болельщиков. Много роликов, кучу раз нас отмечали.
И сегодня Богдан приехал знакомиться со мной, подарил форму «Торпедо». Мы подарили ему футболку. Будем ходить к ним на матчи, они к нам на концерты», – рассказала Ткачук.
Фото: телеграм «Моя Мишель»
ММ исполнила кавер, причём на троечку.
но откуда же Конюшкову это знать - Зима в сердце вышла за пару лет до его рождения