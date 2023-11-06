Конюшков встретился с вокалисткой «Моя Мишель» – подарил форму «Торпедо». Хоккеист подпевал трек «Зима в сердце» на разминке перед игрой КХЛ

Теги Торпедо КХЛ музыка Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков встретился с вокалисткой «Моя Мишель».

Вокалистка группы, основательница и автор песен Татьяна Ткачук рассказала о встрече с защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым.

Ранее в социальных сетях набрал популярность ролик, в котором Конюшков на предматчевой разминке подпевал песню «Зима в сердце» в исполнении группы «Моя Мишель».

«В сентябре звезда КХЛ Богдан Конюшков поставил себе на гол песню «Зима в сердце» и она завирусилась среди болельщиков. Много роликов, кучу раз нас отмечали.

И сегодня Богдан приехал знакомиться со мной, подарил форму «Торпедо». Мы подарили ему футболку. Будем ходить к ним на матчи, они к нам на концерты», – рассказала Ткачук.

Фото: телеграм «Моя Мишель»

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Стубайло напряглась)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Красавец! И песня хороша и вокалистка! Ну и маркетологам Торпедо респект!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ждём Мишель в «Нагорном»!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
вообще-то это не ее песня😁
ММ исполнила кавер, причём на троечку.
но откуда же Конюшкову это знать - Зима в сердце вышла за пару лет до его рождения
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий