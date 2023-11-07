Журналист Лукашов о том, что Конюшков напевает трек «Моя Мишель» перед матчами: «Это нервирует соперников, считающих, что он выходит играть «на расслабончике»

Соперников нервирует, когда Богдан Конюшков напевает трек группы «Моя Мишель».

Защитник «Торпедо» встретился с вокалисткой группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук.

Ранее в социальных сетях набрал популярность ролик, в котором Конюшков на предматчевой разминке перед одним из домашних матчей «Торпедо» напевал трек «Зима в сердце»

« из нижегородского «Торпедо» вместе с солисткой группы «Моя Мишель» исполнил кавер «Зима в сердце».

Этой песне защитник подпевает на каждой домашней раскатке. И этим, насколько я слышал, изрядно нервирует некоторых соперников, которые считают, что тот выходит играть «на расслабончике».

А, по-моему, крутая история», – написал журналист Дмитрий Лукашов.

Конюшков встретился с вокалисткой «Моя Мишель» – подарил форму «Торпедо». Хоккеист подпевал песне «Зима в сердце» на разминке перед игрой КХЛ