Буре о погоне Овечкина за Гретцки: «Шансы очень хорошие. Ему не так много голов осталось, и то, как он играет, – это все очень реально»

Павел Буре высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (824), уступая лишь Гретцки (894).

– Сейчас все следят за . Как думаете, удастся ли ему побить рекорд лиги по количеству заброшенных шайб и когда?

– Шансы на это очень хорошие, но когда – не знаю. Ему не так много голов осталось, и то, как он играет, – это все очень реально.

– Кстати, с вы переписываетесь?

– Последний раз мы виделись в Нью-Йорке на съемках рекламы. Я прилетел из Москвы, он – из Лос-Анджелеса. Это было несколько лет назад, и мы целый день провели вместе.

– Как он отнесется к тому, что его рекорд будет побит Овечкиным?

– Нормально. Всему свое время и под луной ничто не вечно, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.