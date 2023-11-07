Буре о погоне Овечкина за Гретцки: «Шансы очень хорошие. Ему не так много голов осталось, и то, как он играет, – это все очень реально»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Павел Буре ТАСС Хоккей

Павел Буре высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (824), уступая лишь Гретцки (894).

– Сейчас все следят за Александром Овечкиным. Как думаете, удастся ли ему побить рекорд лиги по количеству заброшенных шайб и когда?

– Шансы на это очень хорошие, но когда – не знаю. Ему не так много голов осталось, и то, как он играет, – это все очень реально.

– Кстати, с Гретцки вы переписываетесь?

– Последний раз мы виделись в Нью-Йорке на съемках рекламы. Я прилетел из Москвы, он – из Лос-Анджелеса. Это было несколько лет назад, и мы целый день провели вместе.

– Как он отнесется к тому, что его рекорд будет побит Овечкиным?

– Нормально. Всему свое время и под луной ничто не вечно, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

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3 комментария

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Руслан Александров
А было дело Паша сказал, что Овечкин никогда не сможет этого сделать. Тогда у Саши было на счету примерно 500 с копейками шайб. И вот теперь вроде как все рядом... Начало сезона конечно не задалась. Но я все равно верю, что рекорд падёт и будет открыт клуб 900.
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Отец Мельдоний
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