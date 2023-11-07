Буре о ЧМ: «Матчи России и Канады всегда были суперпринципиальными. Сегодня таких игр нет, поэтому не так интересно. Зрители от этого много теряют»

Павел Буре высказался об уровне ЧМ по хоккею без сборной России.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Россия два года не играет на чемпионатах мира. Это бьет по уровню турнира?

– Есть традиционно сильные команды – пять-шесть, но матч – Россия всегда выделялся. Это был суперматч.

Не умаляю достоинства финнов, чехов, шведов, но матчи России и Канады были всегда суперпринципиальными. Сегодня таких матчей нет, поэтому не так интересно. Зрители от этого очень много теряют.

– Вы сами смотрите чемпионаты мира сейчас?

– Чтобы сидел перед телевизором и смотрел – такого нет. Но так как я общаюсь много в хоккейном мире, то в курсе, что происходит, – сказал специальный представитель по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.