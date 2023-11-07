Буре о ЧМ: «Матчи России и Канады всегда были суперпринципиальными. Сегодня таких игр нет, поэтому не так интересно. Зрители от этого много теряют»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею Павел Буре ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Павел Буре высказался об уровне ЧМ по хоккею без сборной России.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Россия два года не играет на чемпионатах мира. Это бьет по уровню турнира?

– Есть традиционно сильные команды – пять-шесть, но матч Канада – Россия всегда выделялся. Это был суперматч.

Не умаляю достоинства финнов, чехов, шведов, но матчи России и Канады были всегда суперпринципиальными. Сегодня таких матчей нет, поэтому не так интересно. Зрители от этого очень много теряют.

– Вы сами смотрите чемпионаты мира сейчас?

– Чтобы сидел перед телевизором и смотрел – такого нет. Но так как я общаюсь много в хоккейном мире, то в курсе, что происходит, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frol92
Для меня на уровне сборных самая большая потеря это МЧМ, в новогодние праздники этот турнир стал таким же символом праздника, как оливье, елка и ирония судьбы.
ЧМ давно уже перестал быть турниром сильнейших. ОИ и КМ редко проходят, да и непонятно вообще поедут ли НХЛовцы на следующие игры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
А с Чехией была прогулка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий