Павел Буре высказался о количестве катков в России.

– Сейчас российский спорт, хоккей в частности, находится в изоляции. Влияет ли это на развитие юных игроков?

– Ребята у нас как занимались, так и занимаются. Более того, сейчас по стране я вижу, что стало намного лучше, чем когда я рос.

40-50 лет назад у нас не было столько катков, сейчас их намного больше. Я вырос в Москве, и, даже занимаясь в , для нас была огромная привилегия зимой покататься внутри ледовой арены.

Мы из спортшколы ЦСКА – занимались на улице. Просто льда не было. Под открытым небом играли и проводили матчи на первенство Москвы, и это все не от хорошей жизни.

Сегодня же больше катков. Хотелось бы еще больше, но прогресс есть, и приятно, что ребята занимаются спортом. В данном случае хоккеем.

– В СССР была менее развита инфраструктура, но со стороны кажется, что именно звезд мирового уровня было больше. Это так?

– Нет. В нашем хоккее в любом поколении есть суперзвезды, которые занимают ведущие роли в , в нашей лиге. Я не могу сказать, что раньше было больше.

Хоккеисты мирового уровня у нас есть всегда, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»