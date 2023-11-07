Буре о развитии юных игроков: «Стало намного лучше, чем когда я рос. 40-50 лет назад не было столько катков. Мы из спортшколы ЦСКА – занимались на улице, льда не было»
Павел Буре высказался о количестве катков в России.
– Сейчас российский спорт, хоккей в частности, находится в изоляции. Влияет ли это на развитие юных игроков?
– Ребята у нас как занимались, так и занимаются. Более того, сейчас по стране я вижу, что стало намного лучше, чем когда я рос.
40-50 лет назад у нас не было столько катков, сейчас их намного больше. Я вырос в Москве, и, даже занимаясь в ЦСКА, для нас была огромная привилегия зимой покататься внутри ледовой арены.
Мы из спортшколы ЦСКА – занимались на улице. Просто льда не было. Под открытым небом играли и проводили матчи на первенство Москвы, и это все не от хорошей жизни.
Сегодня же больше катков. Хотелось бы еще больше, но прогресс есть, и приятно, что ребята занимаются спортом. В данном случае хоккеем.
– В СССР была менее развита инфраструктура, но со стороны кажется, что именно звезд мирового уровня было больше. Это так?
– Нет. В нашем хоккее в любом поколении есть суперзвезды, которые занимают ведущие роли в НХЛ, в нашей лиге. Я не могу сказать, что раньше было больше.
Хоккеисты мирового уровня у нас есть всегда, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.
Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»
Экипировка дорогая, хотя как по мне большая фин.нагрузка, это поездки на турниры. С дорогой, жильем и взносом это выходит от 10k до 20k единоразово.
Коррупция есть, не без этого.
Главная же проблема - это тренеры и их отношение… С многими уже пришлось пересекаться, но таких вот мужичков, которые всего себя отдают ради детей(свой опыт футбольный), их нет. Ребята молодые, как правило, многое знают и умеют, но ключевая цель у всех заработок… Единицы пытаются выстроить карьеру…Но вот воспитать детей, дать дорогу в жизнь так сказать, такой цели пока ни у кого не видел. Хотя это и проблема не только в хоккее, а в целом в обществе. И боюсь её официальным поднятием ЗП тренера не решить
Открытые катки на которых тренировались спортсмены, находились на стадионах, а не во дворах жилых домов.