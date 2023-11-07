Буре о развитии юных игроков: «Стало намного лучше, чем когда я рос. 40-50 лет назад не было столько катков. Мы из спортшколы ЦСКА – занимались на улице, льда не было»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ НХЛ Павел Буре КХЛ чемпионат СССР детский хоккей ТАСС Хоккей

Павел Буре высказался о количестве катков в России.

– Сейчас российский спорт, хоккей в частности, находится в изоляции. Влияет ли это на развитие юных игроков?

– Ребята у нас как занимались, так и занимаются. Более того, сейчас по стране я вижу, что стало намного лучше, чем когда я рос.

40-50 лет назад у нас не было столько катков, сейчас их намного больше. Я вырос в Москве, и, даже занимаясь в ЦСКА, для нас была огромная привилегия зимой покататься внутри ледовой арены.

Мы из спортшколы ЦСКА – занимались на улице. Просто льда не было. Под открытым небом играли и проводили матчи на первенство Москвы, и это все не от хорошей жизни.

Сегодня же больше катков. Хотелось бы еще больше, но прогресс есть, и приятно, что ребята занимаются спортом. В данном случае хоккеем.

– В СССР была менее развита инфраструктура, но со стороны кажется, что именно звезд мирового уровня было больше. Это так?

– Нет. В нашем хоккее в любом поколении есть суперзвезды, которые занимают ведущие роли в НХЛ, в нашей лиге. Я не могу сказать, что раньше было больше.

Хоккеисты мирового уровня у нас есть всегда, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Владислав Третьяк: «Мы обыграли американцев по количеству катков на душу населения в среднем. У нас их 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту, они нас услышали»

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15 комментариев

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Dinamik1
Вы хоть застройтесь вам уровня СССР ни когда не достич.Тогда искали толанты а сейчас кто денег больше даст.В хоккей играют дети у которых родители при бабках да и коррупция тут как тут.
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Дмитрий Якушевич
А еще раньше люди в пещерах жили, огонь добывали, на мамонта охотились
+4
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Machine Head
В точку , Павел. А какими клюшками играли… Сейчас дети даже представить не смогут.
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Machine Head
Ответ Iv110
Не верю, что в Союзе было меньше дворовых ледовых площадок. На них же «Золотая Шайба» проводилась! И доступность экипировки была у многих. Пусть даже не совсем высокого качества, как ее зарубежные аналоги. Но была доступность. А сейчас ценник!!! А тем более СЕЙЧАС
Меньше . Сейчас около моего дома только открытых катков 7 два из которых с искусственным льдом .
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Siarhei Grey
Ответ catcher69
какая неслыханная жестокость....они играли в хоккей на улице под открытым небом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну заставь теперешних детей под открытым небом в хоккей поиграть! Тебя мамы первые загрызут!))
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Mechel**
И экипировка (пусть даже советская) была доступной, а не как сейчас
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Dima Lopatin
Катков действительно стало больше, хватит с этим спорить. Хоккей в этом плане стал доступнее. Я в своё время хотел пойти заниматься, да некуда было… Регион нехоккейный… Сейчас сын занимается, тьфу-тьфу всё хорошо.
Экипировка дорогая, хотя как по мне большая фин.нагрузка, это поездки на турниры. С дорогой, жильем и взносом это выходит от 10k до 20k единоразово.
Коррупция есть, не без этого.
Главная же проблема - это тренеры и их отношение… С многими уже пришлось пересекаться, но таких вот мужичков, которые всего себя отдают ради детей(свой опыт футбольный), их нет. Ребята молодые, как правило, многое знают и умеют, но ключевая цель у всех заработок… Единицы пытаются выстроить карьеру…Но вот воспитать детей, дать дорогу в жизнь так сказать, такой цели пока ни у кого не видел. Хотя это и проблема не только в хоккее, а в целом в обществе. И боюсь её официальным поднятием ЗП тренера не решить
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Iv110
Ответ Machine Head
Меньше . Сейчас около моего дома только открытых катков 7 два из которых с искусственным льдом .
Повезло вам! Сомневаюсь, что в каждом городе России такая же ситуация. Не будем забывать и про то, что такой массовой застройки в городах СССР не было
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Machine Head
Ответ Iv110
Повезло вам! Сомневаюсь, что в каждом городе России такая же ситуация. Не будем забывать и про то, что такой массовой застройки в городах СССР не было
В каждом районом центре есть крытый ледовый дворец. Строят же не куда пальцем на карте поставили . Смотрят какая плотность населения и от этого исходят по количеству катков.
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ivan555navi
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Ответ Barton2308
Катки в каждом дворе были. А сейчас один на всю округу и тот закрыт. Только для тренировок, которые проходят три четыре раза в неделю.
Во дворовом катке можно только просто двором играть, для подготовки спортсменов они не годятся.
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Machine Head
Ответ ivan555navi
Во дворовом катке можно только просто двором играть, для подготовки спортсменов они не годятся.
Да что ты говоришь. Ну явно ты не спортсмен и никогда им не был. Все катки были открытые на улице , умник. Все легенды мирового уровня играли на улице .
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ivan555navi
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Ответ Machine Head
Да что ты говоришь. Ну явно ты не спортсмен и никогда им не был. Все катки были открытые на улице , умник. Все легенды мирового уровня играли на улице .
Всё через монитор ты про всех знаешь.
Открытые катки на которых тренировались спортсмены, находились на стадионах, а не во дворах жилых домов.
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