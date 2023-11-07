Фетисов о шансах «Спартака» на Кубок Гагарина: «Главное условие для победы – характер и слаженность. Эти слагаемые у клуба появились»

Теги Спартак Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Александр Якушев Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о шансах «Спартака» на победу в Кубке Гагарина.

На данный момент клуб находится на втором месте в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионат

«Главное условие для победы в Кубке – характер команды и ее слаженность. Судя по всему, все эти слагаемые у «Спартака» появились в этом году. Это одно из основных условий.

Но впереди еще больше половины сезона. Предпосылки успешного сезона есть, но надо работать, налаживать отношения, сколачивать коллектив.

По себе знаю, 13 раз подряд выигрывал чемпионат страны: если команда будет успешной – соперники будут искать противоядия. Надо не останавливаться, а двигаться!

Судя по всему, Александр Сергеевич Якушев очень доволен, общаюсь с ним, он вдохновенный! Ходит и рассказывает о «Спартаке». Посмотрим, как все будет складываться», – заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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1 комментарий

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Кино Музыка
Хотелось бы видеть Спартак в числе фаворитов.
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