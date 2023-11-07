Александр Кожевников: «В СКА все будет нормально. Провалов у них нет, команда попадет в плей-офф, 100%»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников уверен, что СКА попадет в плей-офф-2024.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59.

На данный момент СКА занимает 8-е место в Западной конференции.

«Да все будет нормально в СКА, все там будет нормально. Больше месяца назад я говорил, что у СКА попрет и будет победная серия, а ее так и не случилось? Ну, и провалов у них нет! Ну, проигрывают они на последних секундах, все бывает в жизни. Совершенно молодая команда.

Да, говорил, должно было прорвать, но пока не прорывается, ну, сейчас прорвется. Конечно, СКА попадет в плей-офф – это 100%», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях

У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку

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31 комментарий

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seka@
Ну почему каждый считает своим долгом лизнуть Роме?! Противно
+15
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Mistic69
Решил отмазаться за финских путан Кожевников)))))))
+10
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Питерское в АД!
Кожевников, типун тебе на язык! Зло не надо в плофф
+10
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+9
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всегда за локо
конечно попадёт, вся страна, все судьи помогут😂😂😂
+7
0
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Антон Некрасов
да как вы достали со своим Ска и лизанием
+5
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Огюст
Правильно рапортуешь Кожевников об успехах на сегодняшний день Ска - нет у них никаких провалов ,подумаешь после 26 игр половина поражений и дерут их за "уши " по игре , кто хочет ! Интересно ,что бы ты горланил в свой рупор , если бы при данных успехах Ска был другой у них ГЛавтренер , а не РР !
+5
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Rammstein2010
Да-да , пусть продолжают в том же духе. Полностью поддерживаем и пусть " народ всё увидит"
+4
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+4
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Machine Head
Смешно читать спартаковца Кожевникова , как он подхалимничает СКА. Забыл видать двукратный олимпийский чемпион , как в советские годы сам лично нагибал СКА и не нагибал СКА сильно ленивый. Ах ну да , тогда некому было под хвост заглядывать.
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Melnikov1968
Конечно, попадёт. Но вылет во втором раунде от команды с Востока. Скоро экватор гладкого чемпионата, но игры как не было, так и нет. Кувыркаются, но не играют.
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kvint(ksk)
Пользуясь тем, что новость, связанная с Кожевниковым , хочу написать ларину. Знаю ты прочитаешь . Ты ларин, конечное …. но 😂
+3
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Костя Кот
даже, если попадет, то отлетит в первом же раунде
+4
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Егор Логвинов
Провалов нет, есть только 8-е место на западе
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Vpered Zenit
Кожевников враг Петербурга,чем больше он говорит,что всё нормально,тем СКА делает один шаг вперёд и три назад.Такое ощущение Ротенберг ему проплатил,за характеристику игры
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Mistic69
Ответ ivan555navi
При написании сценария к любому фильму используется набор шаблонов. Один из главных шаблонов это наличие главного героя и обязательное присутствие в фильме его антагониста. Без антагониста фильм будет не интересен и провалится в прокате. Так вот, в российском хоккее Роману Ротенбергу дали роль такого антагониста - без него интерес к хоккею упадёт минимум в два раза. Всем хейтерам РР сам по себе хоккей не интересен - им интересен РР в хоккее и если он, к примеру, уйдёт в баскетбол, то все хейтеры дружно последуют за ним и баскетбол по популярности обгонит хоккей
в нашем хоккее Ротенбергу отведена роль персонажа, отражающего суть нашего гос-ва, где кумовство выведено на высший уровень! Антагониста уважают, несмотря на противовес к главному герою. А ротена не уважают. А за что его уважать? Специалист он днищенский, об остальном писал выше
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amur.
Ответ Дмитрий9779
Если так уверен давай тысяч на 100 забьёмся,что СКА пройдет первый раунд?Как мужчина ответишь за свои слова или слабо, или только мусор метлой мести способен?
Как можно с кошкой забиваться?))
Из кошки даже еду приготовить сложно...
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ivan555navi
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Ответ Zloy Zlyden
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Господа болельщики,
что вы творите? Мы все русские люди, не надо собачиться из-за спорта.
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иваныч
с приходом ротена, она уже попала.
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KMR
И тренер молодой)
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Алар
В плей-офф попадали многие, но не все проходили первый раунд...
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Vpered Zenit
Интересно услышать экспертов,не таких как Кожевников,а таких как Быков и Знарок которые Ска приводили к кубку Гагарина,кстати в отличие от Романа Борисовича,они методично быстро к этому пришли,между прочим Быков ушёл из за Ротенберга,который все время мешал как менеджер.
И Знарок выигрывал со СКА,пока опять Роман решился учить как что делать.Пожаловался родне,и Знарок ушёл.
Интересно что они скажут о молодом даровании в СКА.
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всегда за локо
Ответ Антон Некрасов
да как вы достали со своим Ска и лизанием
да это просто ужас, я одинаково люблю хоккей и формулу 1 , но даже туда на сайт заходишь там первая новость что ска проиграл, просто не возможно уже)))
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Zloy Zlyden
Ответ Дмитрий9779
Если так уверен давай тысяч на 100 забьёмся,что СКА пройдет первый раунд?Как мужчина ответишь за свои слова или слабо, или только мусор метлой мести способен?
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Дмитрий9779
Ответ amur.
Как можно с кошкой забиваться?)) Из кошки даже еду приготовить сложно...
Пропустил,что чудак выше хотел сказать,есть перевод на русский😁?
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Дмитрий9779
Ответ Костя Кот
закусывай
Т е за слова не отвечаешь,какой же ты мужчина,если только языком горазд.
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