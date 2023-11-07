Александр Кожевников: «В СКА все будет нормально. Провалов у них нет, команда попадет в плей-офф, 100%»

Александр Кожевников уверен, что СКА попадет в плей-офф-2024.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59.

На данный момент СКА занимает 8-е место в Западной конференции.

«Да все будет нормально в СКА, все там будет нормально. Больше месяца назад я говорил, что у СКА попрет и будет победная серия, а ее так и не случилось? Ну, и провалов у них нет! Ну, проигрывают они на последних секундах, все бывает в жизни. Совершенно молодая команда.

Да, говорил, должно было прорвать, но пока не прорывается, ну, сейчас прорвется. Конечно, СКА попадет в плей-офф – это 100%», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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