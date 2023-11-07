Александр Кожевников: «В СКА все будет нормально. Провалов у них нет, команда попадет в плей-офф, 100%»
Александр Кожевников уверен, что СКА попадет в плей-офф-2024.
Вчера клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на 59:59.
На данный момент СКА занимает 8-е место в Западной конференции.
«Да все будет нормально в СКА, все там будет нормально. Больше месяца назад я говорил, что у СКА попрет и будет победная серия, а ее так и не случилось? Ну, и провалов у них нет! Ну, проигрывают они на последних секундах, все бывает в жизни. Совершенно молодая команда.
Да, говорил, должно было прорвать, но пока не прорывается, ну, сейчас прорвется. Конечно, СКА попадет в плей-офф – это 100%», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Гол «Спартака» на последней (!) секунде прибил СКА! Ротенберг вернулся, но ничего не сказал о судьях
У СКА 13 поражений в основное время после 26 игр в сезоне КХЛ. Столько же у команды Ротенберга было за всю прошлую регулярку
Из кошки даже еду приготовить сложно...
что вы творите? Мы все русские люди, не надо собачиться из-за спорта.
И Знарок выигрывал со СКА,пока опять Роман решился учить как что делать.Пожаловался родне,и Знарок ушёл.
Интересно что они скажут о молодом даровании в СКА.