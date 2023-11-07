Николай Голдобин: «Есть желание идти на первых местах, чтобы «Спартак» считали топ-клубом – как ЦСКА, «Авангард» или «Ак Барс»
Николай Голдобин хочет, чтобы «Спартак» считали топ-клубом КХЛ.
В понедельник «Спартак» победил СКА со счетом 3:2. Решающую шайбу московский клуб забил на 59:59. На данный момент «Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
– «Спартак» на наших глазах становится топ-клубом?
– Если честно, очень хочется так думать. Есть желание идти на первых местах, чтобы тебя уважали соперники и считали «Спартак» топ-клубом – как ЦСКА, «Авангард» или «Ак Барс».
– Матч против СКА для «Спартака» – особенный в чемпионате?
– Крутой матч с неожиданной концовкой, если честно. Я ехал на скамейку, оставалась пара секунд. Думал, что мы уходим в овертайм.
Но тут мы хорошо выигрываем вбрасывание, идет сумасшедший бросок в ближний… И мы забили гол за одну секунду до конца третьего периода! Что может быть лучше?
– Александр Беляев только недавно забил свой первый гол в КХЛ. А тут так зарешал!
– Это очень важно, когда забивают все. Без разницы, в каком звене ты играешь – в первом или четвертом. Беляев доказал всем, что невозможное возможно. Молодчик, гордимся им! – сказал форвард «Спартака» Николай Голдобин.
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