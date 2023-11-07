Николай Голдобин хочет, чтобы «Спартак» считали топ-клубом КХЛ.

В понедельник «Спартак» победил СКА со счетом 3:2. Решающую шайбу московский клуб забил на 59:59. На данный момент «Спартак» находится на втором месте в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Спартак» на наших глазах становится топ-клубом?

– Если честно, очень хочется так думать. Есть желание идти на первых местах, чтобы тебя уважали соперники и считали «Спартак» топ-клубом – как , « » или «Ак Барс».

– Матч против СКА для «Спартака» – особенный в чемпионате?

– Крутой матч с неожиданной концовкой, если честно. Я ехал на скамейку, оставалась пара секунд. Думал, что мы уходим в овертайм.

Но тут мы хорошо выигрываем вбрасывание, идет сумасшедший бросок в ближний… И мы забили гол за одну секунду до конца третьего периода! Что может быть лучше?

– только недавно забил свой первый гол в КХЛ. А тут так зарешал!

– Это очень важно, когда забивают все. Без разницы, в каком звене ты играешь – в первом или четвертом. Беляев доказал всем, что невозможное возможно. Молодчик, гордимся им! – сказал форвард « » Николай Голдобин.