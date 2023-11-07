Малкин о шансах набрать 100 очков за сезон: «В голове всегда держу такую планку. Если проведу все 82 игры, хотелось бы к этому рубежу стремиться»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Малкин высказался о своих шансах набрать 100 очков за сезон.

На данный момент на счету игрока 13 (7+6) очков в 10 играх НХЛ.

– Читал мнения специалистов, что вы вполне можете и сто очков в регулярке выбить. В 37 лет, считаете, такое возможно?

– Такая задача всегда стоит. Не озвучиваю это в прессе, но в голове всегда держу такую планку. Если снова ничего не пропущу и, как в прошлом сезоне, проведу все 82 игры, то хотелось бы к этому рубежу стремиться.

Для любого хорошего нападающего сто очков – то, на что надо всегда ориентироваться. А там уж как получится, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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4 комментария

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Максим Столбов
Ну конечно Малкин сотку наберёт. Он как перестал травмы получать прям вторую молодость обрёл.
+2
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Абдула2
А кто в последний раз в 37+ набирал 100 очков?
+2
0
+2
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Vankouver
Ответ Абдула2
А кто в последний раз в 37+ набирал 100 очков?
Первым на ум приходит Джо Сакик в сезоне 2006/07.
+1
0
+1
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Nh4el
Ответ Абдула2
А кто в последний раз в 37+ набирал 100 очков?
Да, Джо выбивал сотку в его возрасте. А Сан-Луи Арт-Росс брал в неполном сезоне.
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