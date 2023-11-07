Евгений Малкин высказался о своем текущем контракте с «Питтсбургом».

Летом 2022 года форвард подписал с клубом новое соглашение на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов в год.

– В прошлом сезоне вы набрали больше 80 очков и новый начали еще лучше (13 очков в 10 играх, 7+6 – прим. Sports.ru). Не думаете, что продешевили, и можно было с вашими заслугами перед клубом выжать из него и побольше?

– Ну как продешевил – больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень.

Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать. Контракт все равно хороший.

Будем работать! – сказал 37-летний нападающий «Пингвинс».