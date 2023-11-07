Малкин о контракте с «Питтсбургом» на 6,1 млн долларов в год: «Ну как продешевил – больше не давали! Я и 8 просил. Все равно он хороший, будем работать!»

Теги Питтсбург Евгений Малкин бизнес НХЛ Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Евгений Малкин высказался о своем текущем контракте с «Питтсбургом».

Летом 2022 года форвард подписал с клубом новое соглашение на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов в год. 

– В прошлом сезоне вы набрали больше 80 очков и новый начали еще лучше (13 очков в 10 играх, 7+6 – прим. Sports.ru). Не думаете, что продешевили, и можно было с вашими заслугами перед клубом выжать из него и побольше?

– Ну как продешевил – больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень.

Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать. Контракт все равно хороший.

Будем работать! – сказал 37-летний нападающий «Пингвинс». 

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18 комментариев

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Сергей Кот
по сути, талант поколения уровня Овечкина-Кросби, который в пиковой форме, ИМХ, был лучше их обоих, но всю жизнь просидевший в тени Кросби. ну и хронически недооцениваемый. с одной стороны, интересно как сложилась бы его карьера в иной команде, где его не затеняла бы другая главная звезда, а с другой стороны, в этом случае он возможно не имел бы столько чашек..
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gombocrew
Ответ Максим Столбов
Евгену грех жаловаться. Играет в одной команде, с друзьями в лице Кросби и Летанга. Выиграл личные и командные трофеи. Тут можно и сделать скидку. Если Карлсон ещё и в обороне иногда будет играть, то будет теневой претендент на титул
На какой титул? Теневой претендент на высокие пики, состав один из самых старых в Лиге, если не самый. Уже видно, что командам уровня выше среднего уступают, а это пока еще все лидеры в строю, чего весь сезон точно не будет.
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Grigori86
Ответ Михаил1970
Если будет хорошо играть, то следующий контракт получит более жирный. Правильно говорит - надо работать)
Да в 40 лет 10 на 10 подпишет.
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Максим Столбов
Евгену грех жаловаться. Играет в одной команде, с друзьями в лице Кросби и Летанга. Выиграл личные и командные трофеи. Тут можно и сделать скидку. Если Карлсон ещё и в обороне иногда будет играть, то будет теневой претендент на титул
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Огюст
Хороший контракт Евгений играй в удовольствие и забивай далее "отшугивая" от себя травмы !
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iron_m
Ответ Андрей Габдрахманов
Хьюз 8 получил .. одна из главных заезд НХЛ возможно на ближайшие годы
Получил авансом. Рисковали обе стороны. Менеджмент хеджировал риск того, что парень всё-таки баст (он к тому моменту лишь полсезона ярко провел). Парень гарантировал себе увесистую синицу в небе и статус UFA в 29, когда можно ещё один жирный контракт подписать.
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Кино Музыка
Нормальный контракт, всех денег не заработаешь. Травмы и возраст тоже надо учитывать.
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Андрей Габдрахманов
Хьюз 8 получил .. одна из главных заезд НХЛ возможно на ближайшие годы
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Garikus89
Ответ Сергей Кот
по сути, талант поколения уровня Овечкина-Кросби, который в пиковой форме, ИМХ, был лучше их обоих, но всю жизнь просидевший в тени Кросби. ну и хронически недооцениваемый. с одной стороны, интересно как сложилась бы его карьера в иной команде, где его не затеняла бы другая главная звезда, а с другой стороны, в этом случае он возможно не имел бы столько чашек..
Согласен с тем, что Малкин на пике лучше обоих, практически идеальный игрок атаки был, когда чм завез. Ну а по тени - его это полностью устраивает, иначе он бы давно свинтил. Так давят меньше, а он говорил, что внимание не любит и все такое. Так что все идеально сложилось)
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Maxim Shumov
Хорошо хоть гениальный ГМ Хэкстолл ему еще минималку не предложил
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belrus
Праймовый Малкин это сильнейший игрок поколения... помню с Магнитной во время локдауна в НХЛ приезжал к нам в Минск - что он творил!...в лёгкую один в один обыгрывал 2-3, а то и 4 игроков и всегда опасность у ворот соперника: идеальные обостряющие передачи либо сам завершал отличным броском....травмы подкосили Женю, ну и Кросби рядом тянул на себя одеяло...
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curdboy
Ответ Why always me?!
Помнится Малкин говорил по истечении прошлого контракта, что сумма контракта для него не важна, главное играть за Питтсбург. А сам оказывается 8 млн просил.
Ну понятное дело, что агенты пытались выжать максимальные деньги, при которых можно остаться. Вот если бы он просил 8 и потом подписался где-нибудь на стороне за такие деньги, то да, можно было бы и попенять ему за такие слова.
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Demetrio-77
Ответ Why always me?!
Помнится Малкин говорил по истечении прошлого контракта, что сумма контракта для него не важна, главное играть за Питтсбург. А сам оказывается 8 млн просил.
Не важно какая сумма, главное чтобы 8 :)
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Dimash Balatayev
Ответ Андрей Габдрахманов
Хьюз 8 получил .. одна из главных заезд НХЛ возможно на ближайшие годы
это как с Маккинноном. Рисковали обе стороны
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Why always me?!
Ответ Михаил1970
Если будет хорошо играть, то следующий контракт получит более жирный. Правильно говорит - надо работать)
Малкину уже 40 лет будет. Не дадут ему жирный контракт.
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