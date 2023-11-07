Малкин про 500 голов в НХЛ: «Интересный рубеж! Он уже на горизонте. Но стараюсь не зацикливаться, хочется просто наслаждаться хоккеем»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Малкин рассказал о своем отношении к рубежу в 500 голов в НХЛ.

На данный момент на его счету 478 шайб в 1073 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Рубеж в 500 голов, до которого вам осталось чуть больше двадцати, манит так же сильно, как в свое время тысяча очков?

– Конечно, интересный рубеж! Он уже, можно сказать, на горизонте. Но стараюсь не то чтобы его не замечать, но не думать, не зацикливаться на этом.

Если честно, в этом сезоне мне хочется просто наслаждаться хоккеем. Вижу, что у нас хорошая команда и ребята горят желанием, в том числе наша тройка, которая всегда старается внести вклад в общее дело.

Надеюсь, получится [покорить отметку в 500 голов] в этом сезоне. Главное – старание, а голы обязательно придут. Буду стараться! – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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4 комментария

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ovi1000
А в 100 лучших не попадает)
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Andrey Krylov
Забьёт обязательно! Пингвинам пора найти свою игру
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карась самарский
Важно то, что никто не может сказать о том, что его переоценили.
+2
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Сивуч
Малкин в огне в 37 лет. Это круто! Удачи Жене
+1
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