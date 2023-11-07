Бэкстрем, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне НХЛ

Теги травмы Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Брайан Маклеллан Хоккей

Никлас Бэкстрем вряд ли снова сыграет в этом сезоне НХЛ.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Макллелан.

Ранее стало известно, что нападающий принял решение приостановить карьеру из-за повреждений. В нынешнем сезоне Никлас Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл.

Срок соглашения игрока с клубом с кэпхитом 9,2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. 

«Возвращение в этом сезоне? Я бы сказал, что на данный момент это маловероятно.

Долгосрочный список травмированных? Мы еще не говорили об этом, но в конце концов мы поместим его туда.

Я думаю, нам просто нужно немного времени, чтобы все утряслось само собой. В конце концов, мы примем это решение», – сказал генеральный менеджер «Кэпиталс» Макллелан.

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6 комментариев

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frol92
Очень удивлюсь, если он уже вообще сыграет в официальном матче в НХЛ.
+4
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+4
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Сивуч
Это и так ясно
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Vir_Cotto
"Мы еще не говорили об этом, но в конце концов мы поместим его туда"

Смысл тянуть?
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Владимир Самсонов
Ответ frol92
Очень удивлюсь, если он уже вообще сыграет в официальном матче в НХЛ.
Думаю, сделают какой-то прощальный матч, где он выйдет на пару смен.
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Fanático
Ответ Владимир Самсонов
Думаю, сделают какой-то прощальный матч, где он выйдет на пару смен.
Зачем? Ради прощального матча и пары смен снова впихивать его 9 млн в потолок?
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