Бэкстрем, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне НХЛ

Никлас Бэкстрем вряд ли снова сыграет в этом сезоне НХЛ.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Макллелан.

Ранее стало известно, что нападающий принял решение приостановить карьеру из-за повреждений. В нынешнем сезоне Никлас Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл.

Срок соглашения игрока с клубом с кэпхитом 9,2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Возвращение в этом сезоне? Я бы сказал, что на данный момент это маловероятно.

Долгосрочный список травмированных? Мы еще не говорили об этом, но в конце концов мы поместим его туда.

Я думаю, нам просто нужно немного времени, чтобы все утряслось само собой. В конце концов, мы примем это решение», – сказал генеральный менеджер «Кэпиталс» Макллелан.