Генменеджер «Вашингтона» о решении Бэкстрема приостановить карьеру: «Поддерживаем его. Никлас полон решимости полностью восстановиться»

Генеральный менеджер «Вашингтона» заявил о поддержке Никласа Бэкстрема.

Нападающий принял решение приостановить карьеру из-за повреждений.

«Мы поддерживаем Никласа и будем поддерживать его на протяжении всего процесса. Мы не понаслышке знаем, как усердно он работал и насколько он полон решимости полностью восстановиться.

Наша организация полностью поддерживает Никласа», – сказал генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Макллелан.

В нынешнем сезоне Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего 35-летний швед набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.

Напомним, в июне 2022 года он перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.