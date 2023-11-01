Генменеджер «Вашингтона» о решении Бэкстрема приостановить карьеру: «Поддерживаем его. Никлас полон решимости полностью восстановиться»

Теги Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Брайан Маклеллан Хоккей

Генеральный менеджер «Вашингтона» заявил о поддержке Никласа Бэкстрема.

Нападающий принял решение приостановить карьеру из-за повреждений.

«Мы поддерживаем Никласа и будем поддерживать его на протяжении всего процесса. Мы не понаслышке знаем, как усердно он работал и насколько он полон решимости полностью восстановиться.

Наша организация полностью поддерживает Никласа», – сказал генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Макллелан.

В нынешнем сезоне Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего 35-летний швед набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.

Напомним, в июне 2022 года он перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.

4 комментария

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Ilovethisgame77
Дайте вольную Бэксу!!! Хватит его насиловать!!! Свободу Викингу!!! P.s. Он уже бесполезен, при всём к нему уважении!
+3
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+3
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hhlg
Ответ Nikolay Ryabchikov
Бить рекорд Овечкина
Ну когда будет 893 Бэкс вполне может подписаться на пару игр ;)
+3
0
+3
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hhlg
Куда вернуться? 😄
+1
0
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Nikolay Ryabchikov
Ответ hhlg
Куда вернуться? 😄
Бить рекорд Овечкина
0
0
0
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