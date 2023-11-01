Овечкин о решении Бэкстрема: «Я был шокирован, если честно. Мы будем с Никласом в этот тяжелый момент, поддержим его»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Александр Овечкин заявил, что был в шоке от решения Никласа Бэкстрема.

Нападающий принял решение приостановить карьеру из-за повреждений.

«Если честно, я был шокирован, когда услышал это. Он мой друг и партнер по команде. Это непростая ситуация, учитывая то, как он был эмоционален.

Это тяжело – как для друга, как для игрока. Но мы поддержим его и будем с ним в этот тяжелый момент», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

В нынешнем сезоне Никлас Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего 35-летний швед набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.

Напомним, в июне 2022 года он перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.

15 комментариев

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Nikolay Ryabchikov
Ответ Babyboy
у Сани ещё один выход из зоны комфорта. но верим!
В принципе последний год так и играли, ничего не поменялось
+8
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Игорь Васильев
Я-то думал, у Бэкса что-то в семье случилось. А так это нормально, все бывает
+7
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Igorrr
При замене тазобедренного сустава невольно задумаешься о здоровье, при чем восстановление после операции тяжелое и навсегда можно выйти на прежний уровень. Также думаю, что после несчастного случая с Джонсоном многие задумаются о своих семьях и будут беречь себя. Бэкстрему 35 лет, что хотел он уже показал и доказал. Уйти в 35 лет это его право
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Babyboy
Ответ Nikolay Ryabchikov
В принципе последний год так и играли, ничего не поменялось
моральный выход из зоны комфорта. так то друган рядом был, в команде. а теперь ушел
+3
0
+3
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Babyboy
у Сани ещё один выход из зоны комфорта. но верим!
+2
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Михаил Опякин
Не помощник он уже был последнее время. Жалко, мастер знатный, когда здоров.
+2
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Роман Скаков
конечно же, что там за решение Бэкстрем принял, писать мы не будем и ссылку давать тоже 🙃
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k.vlad
Ответ Игорь Васильев
Я-то думал, у Бэкса что-то в семье случилось. А так это нормально, все бывает
А тебе не приходит в голову, что у него что-то плохоё могло выясниться? Варианты приводить не буду.
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Андрей Герасимов
Если друг,то шокирован быть не должен по логике.
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Mephi027
У Бэкса была выдающаяся карьера

1033 очка, тысячу пробил - это уже сильно!

762 передачи, а вот тут интересно будет если Овечкин к концу карьеры его обгонит.

Сейчас у Ови 669 передач. В среднем он отдаёт около 36-37 передач за сезон.

Можно ожидать, что за 3 сезона он сделает 100 передач и как раз обойдет своего старого подельника.

Будем посмотреть!
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Jeff Lebowski
Бэкс глубоко затягивается и не спешит выпускать терпкий дым, запахом напоминающий скунса. Потом не спеша выпускает, промаргивается и говорит: "Не такой он уж и тяжёлый, этот момент, Сань".
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Огюст
Это как нужно любить хоккей Бэкстрему , что бы так много матчей отыграть с заменой тазобедренного сустава и не где ни будь ,а в НХЛ- настоящий Мужик ! Может ещё вернётся , а для Овечкина его уход конечно потеря ,как сыгранного между собой партнёра по игре !
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Игорь Васильев
Ответ k.vlad
А тебе не приходит в голову, что у него что-то плохоё могло выясниться? Варианты приводить не буду.
Если бы онкология, могли бы сразу сказать.
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Nikolay Ryabchikov
Ответ Babyboy
моральный выход из зоны комфорта. так то друган рядом был, в команде. а теперь ушел
Будут друг к другу как раньше ходить и в плаху играть, пиццу есть 😂
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