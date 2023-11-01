Овечкин о решении Бэкстрема: «Я был шокирован, если честно. Мы будем с Никласом в этот тяжелый момент, поддержим его»

Александр Овечкин заявил, что был в шоке от решения Никласа Бэкстрема.

Нападающий принял решение приостановить карьеру из-за повреждений.

«Если честно, я был шокирован, когда услышал это. Он мой друг и партнер по команде. Это непростая ситуация, учитывая то, как он был эмоционален.

Это тяжело – как для друга, как для игрока. Но мы поддержим его и будем с ним в этот тяжелый момент», – сказал капитан « » .

В нынешнем сезоне провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего 35-летний швед набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в .

Напомним, в июне 2022 года он перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.