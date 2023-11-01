Овечкин о решении Бэкстрема: «Я был шокирован, если честно. Мы будем с Никласом в этот тяжелый момент, поддержим его»
Александр Овечкин заявил, что был в шоке от решения Никласа Бэкстрема.
Нападающий принял решение приостановить карьеру из-за повреждений.
«Если честно, я был шокирован, когда услышал это. Он мой друг и партнер по команде. Это непростая ситуация, учитывая то, как он был эмоционален.
Это тяжело – как для друга, как для игрока. Но мы поддержим его и будем с ним в этот тяжелый момент», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В нынешнем сезоне Никлас Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего 35-летний швед набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.
Напомним, в июне 2022 года он перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.
1033 очка, тысячу пробил - это уже сильно!
762 передачи, а вот тут интересно будет если Овечкин к концу карьеры его обгонит.
Сейчас у Ови 669 передач. В среднем он отдаёт около 36-37 передач за сезон.
Можно ожидать, что за 3 сезона он сделает 100 передач и как раз обойдет своего старого подельника.
Будем посмотреть!