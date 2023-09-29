Кожевников о травме Василевского: «В НХЛ столько бросков за игру, только представьте нагрузку. Опыт у него огромнейший, должен быстро набрать форму»
Александр Кожевников высказался о том, что Андрей Василевский выбыл из-за травмы.
Голкипер «Тампы» перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника. Он пропустит около двух месяцев.
«Это хоккей, тем более в НХЛ столько бросков за игру, что вы только представьте нагрузку Андрея Василевского.
Да, выбыл на два месяца, но опыт у него огромнейший, после лечения должен быстро набрать форму. Сейчас другим вратарям «Тампы» пора брать инициативу на себя, помогать команде.
Спорта без травм не бывает, а Андрею все мы желаем здоровья и выздоровления», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Отец Василевского о его операции: «Грыжа стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, это очень болезненно. Был консилиум, все сделали профессионально»
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