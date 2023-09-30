Купер о травме Василевского: «Это очень неприятно, но у «Тампы» есть и другие парни. Они ждали своего шанса. Вот он»

Джон Купер высказался о ситуации в «Тампе» в связи с травмой Андрея Василевского.

В четверг стало известно, что первый номер команды перенес операцию на спине и выбыл на 8-10 недель.

Подписанные контракты с командой имеют 3 вратаря – 28-летний (35 матчей в за карьеру), 22-летний Хуго Альнефельт (1 матч) и 29-летний (0 матчей).

«Сейчас мы пытаемся найти свет в конце тоннеля. Ситуация не идеальная, без вопросов. Васи – важнейшая часть нашей команды.

Но у нас есть и другие парни. Они ждали своего шанса. Вот он. Конечно, очень неприятно, когда в составе нет одного из ключевых игроков. Но это и возможность для других.

Кроме того, это возможность для команды в целом стать лучше. Когда случаются неприятности, возможно, в будущем из этого может выйти что-то хорошее», – сказал главный тренер «Лайтнинг».