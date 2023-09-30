Купер о травме Василевского: «Это очень неприятно, но у «Тампы» есть и другие парни. Они ждали своего шанса. Вот он»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Джон Купер Юнас Юханссон Хуго Альнефельт Мэтт Томкинс Хоккей

Джон Купер высказался о ситуации в «Тампе» в связи с травмой Андрея Василевского.

В четверг стало известно, что первый номер команды перенес операцию на спине и выбыл на 8-10 недель. 

Подписанные контракты с командой имеют 3 вратаря – 28-летний Юнас Юханссон (35 матчей в НХЛ за карьеру), 22-летний Хуго Альнефельт (1 матч) и 29-летний Мэтт Томкинс (0 матчей). 

«Сейчас мы пытаемся найти свет в конце тоннеля. Ситуация не идеальная, без вопросов. Васи – важнейшая часть нашей команды. 

Но у нас есть и другие парни. Они ждали своего шанса. Вот он. Конечно, очень неприятно, когда в составе нет одного из ключевых игроков. Но это и возможность для других.

Кроме того, это возможность для команды в целом стать лучше. Когда случаются неприятности, возможно, в будущем из этого может выйти что-то хорошее», – сказал главный тренер «Лайтнинг». 

 

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1 комментарий

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boxellevogue
Здоровья . Что тут скажешь
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