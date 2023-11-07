Козырев о победе над «Куньлунем»: «Мы сами осложнили себе жизнь удалениями, но парни – молодцы, вытянули эту игру»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Андрей Козырев подвел итоги матча с «Куньлунем» (4:3 Б).

«Сложная для нас сегодня была игра. Мы сами осложнили себе жизнь удалениями, но парни – молодцы, вытянули эту игру. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые оказывают нам замечательную поддержку в этой выездной серии.

Пропустили три с пятака? Не скажу, что у нас появились проблемы на пятаке. В команде «Куньлунь» есть много игроков, которые используют вот эти моменты, шансы.

Использовать в овертайме трёх форвардов? Почему бы и нет. Возможно, попробуем», – сказал главный тренер «Северстали».

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