Козырев о дебюте Яроша за «Северсталь»: «Он здорово вписался. Это хоккеист, который добавит нам солидности, силы, мощи»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Кристиан Ярош Куньлунь Ред Стар Хоккей

Андрей Козырев прокомментировал победу в матче против «Куньлуня» (3:1).

– «Куньлунь» здорово играет на контратаках. У них много хоккеистов в составе, которые обладают мастерством. Наша задача была не допустить эти контратаки.

В первом периоде мы здорово играли, контролировали игру. Во втором где-то сыграли в несвойственной нам манере. В третьем – вернулись и здорово провели концовку. Играли в обороне исключительно на результат.

Ярош дебютировал за команду. Насколько хорошо игрок вписался в игру команды?

– Здорово вписался. Играл с листа. Это тот хоккеист, который нам добавит солидности, силы, мощи. Игрок, который будет играть в большинстве. У нас как раз не хватало такого игрока, который бы обладал сильным и точным броском.

– Следующая игра уже меньше, чем через сутки. Будете что-то менять в игре команды? Или дадите ребятам отдохнуть?

– Дадим обязательно отдохнуть. Поменяем ли мы что-то? У нас есть игроки, которые восстановились. Запустим свежих ребят.

– Сегодня в одном эпизоде в формате игры 4х4 вы выпустили трех защитников и одного нападающего. Прокомментируйте, пожалуйста.

– Эту схему я постоянно использовал в «СКА-Неве», когда там работал. Она сработала – мы забили, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев

«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд после серии из 4 поражений

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