Никитин о победе 4:1: «У «Амура» есть исполнители. Пришлось три периода не просто работать, а играть и выкладываться»

Теги Локомотив Амур Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» на площадке «Амура».

Хабаровский клуб проиграл гостям со счетом 1:4 в сегодняшнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Против нас играла организованная и терпеливая команда. У «Амура» есть исполнители. Все три периода пришлось не просто работать, а играть и выкладываться по полной.

Добавили в третьем? Это хоккей. Выиграли за счет выполнения игрового задания, за счет самоотдачи, за счет исполнительского мастерства.

Команда соперника раскрылась, мы получили чуть больше свободы. Все три периода нужно играть, мы все три периода сыграли, поэтому и победили», – сказал главный тренер ярославской команды.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Рад за Локомотив. Рад за Игоря Никитина. Хоть Локомотив и прямой конкурент Динамо, но я за честную борьбу и всегда поддержу сильного соперника. А Никитин просто молодец. Никогда не жалуется на «самолетные ноги» и прочую муть. Всегда держит Локомотив в топе. С победой ярославцы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий