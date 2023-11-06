Никитин о победе 4:1: «У «Амура» есть исполнители. Пришлось три периода не просто работать, а играть и выкладываться»

Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» на площадке «Амура».

Хабаровский клуб проиграл гостям со счетом 1:4 в сегодняшнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Против нас играла организованная и терпеливая команда. У « » есть исполнители. Все три периода пришлось не просто работать, а играть и выкладываться по полной.

Добавили в третьем? Это хоккей. Выиграли за счет выполнения игрового задания, за счет самоотдачи, за счет исполнительского мастерства.

Команда соперника раскрылась, мы получили чуть больше свободы. Все три периода нужно играть, мы все три периода сыграли, поэтому и победили», – сказал главный тренер ярославской команды.